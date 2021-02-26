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Bu resimler “sevgiye dair”

Bahariye Sanat İstanbul ve Bahçelievler Memorial iş birliğiyle “Sevgiye Dair Renkler” karma sergisi açılıyor

Bu resimler “sevgiye dair”
GazeteKadıköy

Sergi, resim, özgün baskı, ve fotoğraf alanlarında birçok sanatçıyı biraraya getirirken; aynı zamanda da sanatın iyileştirici gücünü vurguluyor.

Sergide, Abidin Müslüm Baysal, Alev Dumlupınar, Aylin Ataç, Aynur Yalçıner Sencan, Bekir Malgaz, Benan Çokokumuş, Bilge Akon, Bilge Heper, Deniz Deniz, Ecevit Üresin, Gökçen Meryem Kılınç, Hatice Keten, Nerkiz Akçura, Nihal Şenlier, Nur Ulubil, Perihan Altanlar, Saadet Bakır, Saba Çağlar Güneyli, Ümit Gezgin, Zehra Başeğmez, Zeynep Ayda Tavil, Zeynep Nuray Atasagun’un resimleri yer alıyor.

Sergimizde yer alan eserler 25 Şubat – 25 Mart arasında Bahçelievler Memorial Sergi Salonu’nda ve www.bahariyesanat.com adresinde izleyiciye açık olacak.

Etiketler; #resim sergisi #bahariye sanat
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