Bu festival enerji verecek

Dünyanın en enerjik müzik festivallerinden Red Bull Music Festival, ilk kez İstanbul’da yapılacak. 26-30 Eylül arasında gerçekleşecek 5 günlük festivalde sadece müzik değil, Yeşilçam'ı da bir dönem kasıp kavuran B-Movie konseptli görsel çalışmalar da sergilenecek.

Red Bull Music Festival 26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. New York, Los Angeles, Paris, Berlin ve Sao Paulo'nun aralarında bulunduğu dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen festival boyunca dört farklı konseptte gerçekleştirilecek etkinliklerde toplam 60 sanatçı sahne alacak. Cahit Berkay, Okay Temiz ve 14 farklı sanatçı emprovize düet gecesi ‘Round Robin'de, Gaye Su Akyol ve Bubituzak'ın Yılmayan Şeytan özel konseri ‘Art of B-Movies'de, Little Simz, Zebra Katz, Ezhel, Kamufle ve Dostları ‘East vs West'te, Talaboman, Dopplereffekt ve pek çok sanatçı ile sabaha kadar kesintisiz müzik deneyimi ‘20 Years of RBMA: A Celebration' konseptinde müzikseverlerle buluşacak.

Festival, 26 Eylül Çarşamba akşamı Avusturya Konsolosluğu'nun bahçesinde gerçekleşecek Round Robin konsepti ile başlayacak. Farklı disiplinlerden 14 sanatçının duo (ikili) olarak doğaçlama yapacağı gece, ZeN ve BaBa ZuLa gibi İstanbul alternatif sahnesinin zihin açıcı topluluklarında müzik yapmış olan Murat Ertel'in öncülüğünde gerçekleşecek. Ah! Kosmos, Cahit Berkay (Moğollar), Dr. Das (Asian Dub Foundation), Gökçe Gürcay (Gevende), Eralp Güven (Islandman), Hans Joachim Irmler (Faust), Lydia Kavina, Şirin Pancaroğlu, Aybike Çelik Özbey (reptilians from andromeda), Okay Temiz,Hakan Vreskala ve daha sonradan açıklanacak isimlerin sahnede olacağı etkinlik 21.00'da başlayacak.

KADIKÖY SİNEMASI’NDA KONSER

Red Bull Music Festival Istanbul, ikinci gününde müzikseverleri '50'lerde başlayan ve ‘80'lere dek dolu dizgin ilerleyen B-movie akımına doğru bir yolculuğa çıkaracak. Art of B-Movies temasında Yılmayan Şeytan filmi için yaptıkları yeni film müziklerini sahneleyecek olan Gaye Su Akyol ve Bubituzak 27 Eylül Perşembe akşamı Kadıköy Sineması'nda müzik severler için çok özel bir konsere imza atacaklar. Bu konserden hemen önce ise sinema yazarı Melikşah Altuntaş, son dönem yerli sinemanın yükselen ismi Can Evrenol, Kunt Tulgar, Güven Erkin Erkal ile B-Movie'ler üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ FİLMLER

Festival boyunca Kadıköy Sineması'nda türün kült ve klasikleşmiş yapımları Süpermen Dönüyor, Yılmayan Şeytan, Tarzan Vahşi Adam, Remake Remix Rip Off ve Şeytan filmleri yıllar sonra tekrar beyaz perde ile buluşacak.

Art of B-Movies teması etrafında klasikleşmiş filmlerin efsanevi afişleri de bir dizi illüstratör ve sanatçı tarafından yeniden yorumlanacak. Berat Pekmezci, Berkay Dağlar, Burak Dak, Erkut Terliksiz, Ethem Onur Bilgiç, Furkan ‘Nuka' Birgün, Gizem Winter, Mert Tugen, Naz Tansel, Özgür Aydar, Rajab Eryiğit, Sadi Güran, Sedat Girgin, Selçuk Ören, Sümeyye Keskin, Yıldıran Çınar ve Zeynep Özatalay b-movie filmlerine özel re-make poster çalışmalarıyla sergide yer alacak. Güven Erkin Erkal'ın ilk kez bu festival için açtığı 20 orijinal afişi dört gün boyunca (26 - 30 Eylül) Kadıköy Sineması'nda sergilenecek.