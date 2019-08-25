“BU FESTİVAL BİZİ YAŞATIR”

“Çizgi ve Sahaf Günleri”nin katılımcıları ve ziyaretçileri kitabın görünürlüğünün artması ve bu şekilde kitap okumaya teşvik etmesi açısından festivalin önemli olduğuna vurgu yapıyor

Film, sahaf, çizgi ve caz festivallerini bir araya getirerek “KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali”ne imza atan Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'ün kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirdi. Büyük bir çoşku eşliğinde “Yıldızlar Altında Sinema” ile merhaba diyen festival, “Çizgi ve Sahaf Günleri”yle devam ediyor. İstanbul Kadıköy ile Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 22 Ağustos Perşembe günü başlayan “Çizgi ve Sahaf Günleri”, 27 Ağustos tarihine kadar kitap koleksiyonerlerine, çizgi roman, manga, karikatür yayıncılarına ve sanatçılarına, atölye çalışmalarına, söyleşilere ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Biz de Gazete Kadıköy olarak Uluslararası Kadıköy Festivali'nin ikinci bölümü olan “Çizgi ve Sahaf Günleri”nin katılımcılarına ve ziyaretçilerine festival hakkındaki görüşlerini sorduk.

Çizgi Roman Okurları Derneği adına görüşlerini ifade eden Güngör Uzun, festival hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi; “Yayıncı ile okuyucuyu bir araya getirmiş olmasından dolayı önemli bir etkinlik. Kadıköy Belediyesi'nin de bunun öncülüğünü yapması ayrıca güzel oldu. Festivaldeki yerimizi aldık. Şu an herşey çok güzel gidiyor. Söyleşileriyle ve müzik dinletileriyle keyifli bir festival. Çizgi romanın görünür olması ve bilinirliğinin artması açısından festivali önemsiyoruz. Çizgi romanın geleceğine katkı sağlayacak.”

“Çizgi ve sahafın birlikteliği keyif verici”

Festivali Kadıköy Belediyesi'nin yazarlara, çizerlere ve kitap severlere önem verdiği müthiş bir etkinlik olarak tanımlayan Karikatürcüler Derneği'nden Bülent Karaköse de “Çizgi ve sahafın bir arada olması keyif verici. Gelen ziyaretçiler çok ilgililer. Bu da bizi mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Ayrıca yazmak için umut veriyor. Bu tür etkinlikler bizi yaşatacak. O yüzden devamını diliyorum” diyerek düşüncelerini belirtti. Bu tür etkinliklerde katılımcı olmanın önemine dikkat çeken NotaBene Yayınları'ndan İbrahim Halil Canpolat ise şunları şöyledi; “Ankara kuruluşlu bir yayıneviyiz. Üç yıldır Kadıköy'deyiz. Kitap severlerle bu festival çatısı altında bir araya gelmek bizim için çok kıymetli. Tanınırlılığımıza katkı sağlayacak.”

Kadıköy'de 1985 yılından beri sahaflık yapan Lütfü Seymen, “Bu etkinliğin uluslararası bir çerçevede olması Kadıköy Belediyesi'nin bir hoşluğu. Bizim de çabamız. İlerleyen yıllarda iskele meydanı gibi daha görünür bir yerde olursa çok daha verimli geçeceğine inanıyorum. Bu etkinlikler sayesinde böyle bir mesleğin varlığından haberdar ve kitaplar hakkında fikir sahibi olunuyor.” dedi. Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'nde 4 yıldır sahaflık yapan ve Marmara Üniversitesi'nde eczacılık bölümünde okuyan Anıl Güler, kitap okumayı çok sevdiğini, o yüzden ileride meslek olarak sahaflığa devam edeceğini söyledi ve sözlerine şunları ekledi; “Kadıköy insanının kitaplara merakı var. Bundan dolayı Kadıköylülerle bu güzel etkinlikte olmak çok güzel. Atölyelerin de olduğu keyifli bir etkinlik. Herkesi bekleriz.”

“Kitap sevgisi aşılanıyor”

“Çizgi ve Sahaf Günleri”nin ziyaretçilerinden Aslıhan ve Kaan Dursun, Kadıköy Lisesi'nin önünden geçerken tesadüfi bir şekilde etkinlikten haberdar olduklarını söylediler ve şunları dile getirdiler; “Etkinlik alanını çok beğendik. Her stantta hem yazarlar hem kitaplar hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Kitap sevgisinin aşılanması açısından bu tür etkinlikler çok değerli. Biz de oğlumuz Atlas için kitaplar aldık.” Çizgi roman okumayı çok sevdiğini belirten Ekin Kanat, bu etkinliğin kendisine hitap ettiğini ve devamının olmasını istediğini dile getirdi.

“Sahaflara değer veriyor”

Tayfun Uzun da “Çizgi ve Sahaf Günleri”nden sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu ifade etti, “Sahafları çok seviyorum. Bu etkinliklerin yıl içerisinde tekrarlanması çok güzel olur. Festivale torunlarımı da getirmek istiyorum. Okumaya teşvik etmesi yönünden çok önemli. Uluslararası olması da çok hoş. Kadıköy Belediyesi'ni tebrik etmek gerekir.”dedi. İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat bölümü öğrencisi olan İrem Molla ise sahafları duyunca etkinliği merak ettiğini ve etkinliğe geldiğini ifade etti, sözlerine şu bilgileri ekledi; “ Devamı olması gereken, okumayı sevdirmeyi teşvik etmesi açısından anlamlı bir etkinlik. Sahaflara değer veren bu etkinliklerin devamının olmasını isterim.”























