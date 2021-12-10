BMKM’de iki özel etkinlik

Barış Manço Kültür Merkezi, bu hafta iki özel etkinliğe ev sahipliği yapacak

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 8. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu’nun düzenlediği festivalde birçok kısa film online olarak izleyicilerle buluştu. 4 Aralık’ta başlayan festivalin kapanış ve ödül töreniyse fiziki olarak 12 Aralık Pazar günü 19.00’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası jüri üyeleri ve konukların katılımıyla gerçekleştirilecek törende, toplam 25 dalda takdim edilecek Kanatlı Denizatı Ödülleri sahiplerini bulacak.

“KUTUPSUZ” RESİMLER

Aslıhan Kuşoğlu Öztürk’ün “Kutupsuz” adlı resim sergisi de 11-24 Aralık günleri arasında BMKM Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Öztürk, sergiyle ilgili şunları söylüyor: “Kutupların hayatımızdaki ezeli ve ebedi yolculuğu… Göreceli ve yetersiz bakış açısıyla algıladığımız evrende rehber edindiğimiz bu kutuplarla şekillenir tüm düşünceler. Kutuplar oluşur, yapıdır, beklentidir. Kırıldıklarında ise sonsuzluğun evreni, olduğu gibi serilir önümüze. Sınırsız bir keşif için kutupsuz bir perspektife davetlisiniz.”