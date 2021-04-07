Haftalık Bağımsız Gazete 07 Nisan 2021
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Bizim Çocuklar’a sürpriz ziyaret

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Spotify’da yayınladıkları masallarla beğeni toplayan Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi'ni ziyaret etti

Bizim Çocuklar’a sürpriz ziyaret
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Spotify’da yayınladıkları masallarla beğeni toplayan Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi'ne sürpriz yaptı.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde (HKÇKM) tiyatro eğitimi alan ve pandemi sürecinin başından bu yana çalışmalarına radyo tiyatrosu formatında devam eden ekip, bu kez 23 Nisan’da sahneye koyacakları ’Komedi Kolajı’ oyunu için sahnedeydi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, pandemi nedeniyle oyunlarını online yayınlanacak olan ekibi, prova sırasında ziyaret etti. Tiyatro eğitmenleri Can Yılmaz ve Uğur Cabiroğlu ile ekip oyuncularına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Odabaşı, ekibe hediye takdim etti.

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasına maruz kalan ve eğitim hayatlarını evden sürdüren Çocukça Tiyatro ekibi, Spotify’da ‘Bizim Çocuklar Radyo Tiyatrosu’ kanalına yükledikleri Kral Çıplak, Hansel ve Gretel, Keloğlan, Pinokyo ve Yer Altı Masalları ile büyük beğeni topladı, çok sayıda dinleyiciye ulaştı.

Etiketler; #halis kurtça çocuk kültür merkezi #bizim çocuklar #Şerdil Dara Odabaşı
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