Bize Gelenler

Gazetemize gelen çocuk kitaplarından küçük bir seçki hazırladık

Çokbilmiş Sarı Zorbalığa Karşı

Mahalledeki herkes ona Sarı derdi. Arkadaşlarıyla maç yapmaya, bisikletiyle tur atmaya, kitaplara, kedilere, kız kardeşine, maket uçaklarına ve arada sırada mahalleyi denetlemeye bayılırdı. Aslında çok sakin ve uyumluydu. Sadece bazen inatçı, dediğim dedik biri olurdu ve tuttuğu ipin ucunu asla bırakmazdı. Hele haksızlıklara hiç tahammül edemez, zorbalığın her türüne karşı harekete geçmeden duramazdı.

Sarı'nın mahallesinde, okulunda ve apartmanında yaşanan sorunlarla mücadelesini keyifle okuyacak, onun kararlılığından ilham alacaksınız.

Yazar: Tunç Balaban

Yayınevi: Doğan ve Egmont Yayıncılık

Haydar Paşa'nın Evi

Annesiyle gezmeye çıkan çocuğun macerası Kadıköy’ün gözbebeği ve İstanbul’un simgelerinden Haydarpaşa Garı’ndan başlar.

“Bir gün annemle trene bindik, Haydar Paşa'nın evine gittik. Annem bizi duymadı. Sonra Mimar Sinan Amca'yla, Orhan Veli Amca'yla, Sunay Amca'yla, Haydar Paşa'nın derdine çare aradık. Ve sonunda da çareyi bulduk. Şimdi her yerde, "Haydar Paşa, İstanbullularındır," yazıyor.”

Çocuklara kent, tarih ve kültürel değerlerle ilgili eğlenceli bilgi veren Haydar Paşa’nın Evi 2012’de Ankara Mimarlar Odası “Kentimi Okuyorum Çocuk Kitapları Yarışması” Birincilik Ödülü’ne değer görülmüştü.

Yazar: Fuat Sevimay

Resimleyen: Özge Eyce

Yayınevi: Hep Kitap

Ağaçlı Gül ve Hayal

Çağdaş öykücülüğün ödüllü yazarlarından Berna Durmaz, aşırı kentleşmenin, yoksulluğun ve fırsat eşitsizliğinin soluksuz bıraktığı insanların, acımasızca yok edilen doğayla benzerliğini Ağaçlı Gül ve Hayal romanıyla anlatıyor. Hayat koşusunda türlü engellerle karşılaşanların, doğayla derin bağlar kurarak uyum içinde yaşayanların ve birbirine umutla tutunanların sesini, gerçekçi anlatımı ve zarif üslubuyla yücelten roman her yaştan okuru etkileyecek nitelikte.

Yazar: Berna Durmaz

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

Gümbür Gümbür

“Birlikte sesimizin daha gür olduğunun farkında değil misin?”

Gümbür Gümbür, özel bir arkadaşlığın, onun getirdiği gücün ve cesaretin hikâyesi. Kimi zaman renkler solsa da kimi zaman ışık boğulsa da iki arkadaş birbirlerinin biricik farklılıklarını kucaklayarak bir arada duruyor.

Suspus’ta gürültülü bir dünyada kendi yerini bulmayan çalışan içine kapanık kız, şimdi sesini duyuracağı geleceği inşa ediyor. Üstelik bu kez yalnız değil.

Yazar: David Ouimet

Yayınevi: Çınar Yayınları