Bize gelenler

Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte herkes filmlere ve kitaplara daha fazla vakit ayırmaya başladı. Biz de hem bayram tatili hem de sokağa çıkma kısıtlamaları için gazetemize gelen kitaplardan küçük bir seçki hazırladık

TURKUAZ RENGİ DÜŞLER - GÜLİSTANBUL HİKÂYELERİ

Yazar: Mustafa Semih Arıcı

Yayınevi: Cinius

Mustafa Semih Arıcı, İstanbul'u konu alan öykü kitabında tarihten bugüne yedi tepeli şehrin güzelliklerini, acılarını, kaybedişlerini anlatıyor. Sayısız sokağında sel gibi akan gündelik hayatlardan imparatorluk dönemindeki yitik İstanbul'a, yurdun her yanında taraftarı olan üç efsanevi futbol kulübünden Validebağ'daki Verem Hastanesine, İkinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'da yaşanan panik havasından 12 Eylül’e küçük insanların dilinden anlatılan büyük öyküler hem şehrin hem de yaşayanların tarihine gezinti yaptırıyor. Kentin tarihinin edebi dille anlatıldığı öykü kitabında gelecekte neler yaşanabileceği de dört öykü ile anlatılmaya çalışılmış. “Turkuaz Rengi Düşler Gülistanbul Hikâyeleri” İstanbul meraklıları için zevkle okunabilecek kitap.

GÖÇER DÜNYA - YAVANA

Yazar: Engin Günay

Yayınevi : Nota Bene Yayınları

“Adalar Denizi'ni Birleşik Kıta'nın tamamına yaymak, belki başlangıçta küçük adacıklar halinde Birlik'i ve Yüksek Güvenlikli Bölge'yi içeriden ve dışarıdan kuşatmak ve nihayetinde mevcut Birlik'i parçalayıp onun yerine Arşipel halklarının aşkın, Transhuman Birliği'ni yaratmak mümkün olabilirdi. Harraga Hareketi işte o zaman kafalardaki sınırları da yıkarak nihai amacına ve anlamına kavuşabilirdi. Gerçekçi miydi bu düşünce, imkânsız mıydı?”

Engin Günay, üçüncü romanı Göçer Dünya – Yavana’da kapitalizmle birlikte insanlığın gündemine giren ve gelecekte de giderek artacak olan yeni göç dalgaları üzerinden distopik bir dünya kurguluyor. Çağın en büyük trajedilerinden biri olan göç sorununa ekolojik boyutunu da katarak, Avrupa’nın hümanizma iddiasından vazgeçen yaklaşımını da mercek altına alıyor. Göçer Dünya, yaşadığımız distopyanın adeta uydu görüntülerini çekiyor atmosferden ancak içinde güçlü bir ütopyayı da barındırıyor. İnsanlık, Afrika'dan, Akdeniz ve Ege üzerinden Avrupa'ya ulaşan göç rotalarıyla medeniyet yerine ölümün kıyılarına sürüklenirken, bu “göçer dünya” Engin Günay’ın karakterleri ve kurgusuyla etkileyici romanlardan birine dönüşüyor.

ÖLÜ KADININ GÜNLÜĞÜ

Yazar: Filiz Çiçek

Yayınevi : İnkılap Kitabevi

İnsan kaç kere ölür?

Filiz Çiçek’in Ölü Kadının Günlüğü okuru bu soru ile karşılıyor. Masum bir kadının sıradan yaşamından İstanbul’un arka sokaklarına, kirli meyhanelerine, metruk binalarına sürüklenen gerilim dolu, psikolojik bir kitap olan Ölü Kadının Günlüğü bir kadının sırlarla dolu geçmişine odaklanıyor.

“İlknur karanlık bir denizin dalgalı sularında ölüyor ilkin. Kalbi durup tekrar hayata döndüğünde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmeden… Dinmeyen baş ağrıları, evde yankılanan topuk sesleri ve bir gün kendi günlüğünde aniden beliren esrarengiz isimle kâbusa dönen bir hayat. Kim olduğunu bilmediği ve delicesine kaçtığı vahşi kadın, ona bir gölge kadar yakın ama bir o kadar da uzak. Gerçeklerse adeta kaçmanın asla mümkün olmadığı, içine çeken bir kara delik.”

İYİ KÖTÜ VE ARKADAŞLARI

Yazar: Defne Sarıöz

Yayınevi : Nota Bene Yayınları

Defne Sarıöz’ün öykülerden oluşan ilk kitabı “İyi Kötü ve Arkadaşlar”, Notabene Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Çoğu fantastik türde olmak üzere 11 öykünün yer aldığı kitap ölüm gibi, akıl gibi, zaman, mekân algısı, sonsuzluk kavramı gibi varoluşa dair sorulara, gerçeküstü bir kurguyla değil de, bizzat gerçeğin sınırlarını eğip bükerek, kanırtarak cevaplar arıyor. Bulanık görüntüler ve hız sarmalının ortasında kaybolmuş okura, apaçık ve sivri diliyle yeni sorular soruyor.

“Bilinen dünyanın ardında ne var, insanın ardında ne var, duvarın, aklın ardında, denizin ardında ne var? İnsanı nerede aramalı? Kendinden başka kaçacak yeri, kendinden başka düşmanı, kendinden başka tanığı yokken insanın, nereye kaçmalı? İyi, Kötü ve Arkadaşları… Kimler?”