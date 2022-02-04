Bize gelen kitaplar

Gazetemize gelen kitaplardan küçük bir seçki hazırladık

Hazırlayan: Leyla Alp

BALIKSIRTI

Kadıköylü yazar Hasan Gören’in “Balıksırtı” romanı, hali vakti, düzeni yerinde bir psikiyatrist olan Hikmet Demiralp’in yakın arkadaşlarından Mahir’in birdenbire ölümüyle başlıyor. Mahir’in ofisinde unuttuğu dolmakaleme gizlenen ipucunun peşine düşen Hikmet, böylece, Boğaz'daki eski bir yalıdan Beyrut sokaklarına uzanan sırlarla dolu bir öykünün son halkası olduğunu anlar. Şimdi, tekinsiz bir ilişkiler ağının ortasında eski bir diplomat olan babasının hatırasına tutunarak hem ailesinin güvenliğini sağlamaya çalışacak hem de mimar dostunun ölümünün ardındaki gerçekle yüzleşecektir. Farklı çevrelerden gelen iki arkadaşın dostlukları kadar yaşamla olan ilişkilerini de anlatan roman, fırsat eşitsizliklerine de küçük göndermeler yapıyor.

Hasan Gören, Balıksırtı ile İkinci Dünya Savaşı sonrasının hassas dengeleri içinde gizli servis elemanlarının cirit attığı bir casus cennetine dönüşen siyah beyaz İstanbul'u, gerilim dolu bir öyküyle bugüne taşıyor. Hikmet’in macerası, okuru karanlık dehlizde yıllardır sabırla bekleyen pırıltılı bir hatıraya ortak olmaya çağırıyor. (Everest Yayınları)

TAŞ ÜŞÜMESİ

Bizi geçmişe götüren bir başka kitap Mehmet Güler’in yazdığı “Taş Üşümesi”.

Eski öğretmen yeni belediye başkanı olan Önder Bey, başkanlık yaptığı kasabanın tarihi ve kültürel kimliğini öner çıkarmak ve bu sayede turizmi canlandırmak için kolları sıvar.

Niyeti kasaba girişindeki kiliseden başlayıp kaya mezarlarını restore ederek kasabaya yeni bir kimlik kazandırmaktır. Ne var ki işler hiç umduğu gibi gitmez.

“Taş üşümesi” taş gibi ağır bir söylemdir. Taşın da bir dili vardır ve bu yerel olduğu kadar evrenseldir de. Tıpkı çiçeklerin, kuşların, suların dili gibi.

Taş taş üstüne örülen bir yapıda yerini yadırgayan taş üşür. Taşa yeniden şekil verilerek yüzyıllar boyu yerleşeceği yeri bulması sağlanır.

Peki ya toplum üşümüşse...

Mehmet Güler son romanında okuru 1915’te yaşanan “büyük felaket” ile yakın tarihimizin trajik olayları arasında gezdirmekle kalmıyor, üşüyen kalplerimizi ısıtacak ateşi de ortaya bırakıyor. (h2o yayıncılık)

KUŞ KADIN

Megan Hunter'in kaleme aldığı “Kuş Kadın” sarsıcı bir intikam ve yenileniş hikâyesi…

Lucy ve Jake, güneşin bir alev topu gibi yükselip tüm gün etrafı kavurduğu bir coğrafyada, geniş ve sıcak bir tarlanın yanındaki evde yaşarlar. Çocuklarına bakabilmek için kariyerinden ve hayallerinden vazgeçen Lucy, içinde yaşadığı evi bile hizmet edilmesi gereken bir canlı varlık gibi görür. Jake’le evlenip çocuk sahibi olduktan sonra, kendi çocukluğundaki kötü anıları ve rol modelleri silmek istercesine, “iyi bir anne” olma kaygısıyla yaşar. Her günü, her hareketi planlı ve sonsuz bir tekrar hâline gelmişken, bir gün telefon çalar. Ahizenin diğer ucunda tereddüt dolu bir erkek vardır ve Jake’in onu aldattığını söyler.

İşte hepsi bu: O büyük kırılma ânı. Lucy’nin anlattıklarına bakılırsa, içindeki kadim ve vahşi yaratığın zincirinden kurtulduğu gün, o gündür. Sadakatsizliğine rağmen yanında kalmak isteyen kocası, bunun için bir bedel ödemeyi kabul ederken Kuş Kadın’ın yavaşça kabuğunu kırmasına yardım edeceğinden habersizdir. Ne var ki, Harpy’nin doğasında bu konudaki hüküm kesindir: Suç varsa ceza da vardır. (Kafka Kitap)

.