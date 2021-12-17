Bize gelen kitaplar

Gazetemize gelen kitaplardan küçük bir seçki hazırladık

İKİ KASABANIN ÖYKÜSÜ

Kadıköylü Orhan Bayav, İki Kasabanın Öyküsü isimli romanıyla okurlarını 1950’li yıllarda bir yolculuğa çıkarıyor. Tilki Yayınevi tarafından yayımlanan kitap 6 Eylül 1955’te Cibali’de başlayıp Kurtalan, Samsun’a uzanıyor.

Bir polis memuru ve ailesinin maceralarını tarihsel gerçek olayların gölgesinde anlatan roman aynı zamanda da bir aşk hikâyesi. Tiyatro sanatçısı ve müzisyen Bora Ayanoğlu’nun, “renkli yaşam kesitlerini duygu yüklü sade bir anlatımla işleyen bir roman” olarak tanımladığı kitap Bayav’ın Türbeli Karakoldan Kurtalan’a isimli öykü kitabından sonra ikinci kitabı. (Tilki Yayınları)

YENİDEN YAŞAYABİLSEYDİK

Suat Derviş’in yetmiş yıl önce yazdığı ve bugüne kadar hiç kitaplaşmamış romanı, İthaki Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Son Telgraf gazetesinde 1 Kasım 1951-14 Şubat 1952 tarihleri arasında 103 tefrika olarak yayımlanan roman, kısa bir hastalığın ardından yatağa düşen Şadan’ın öyküsünü anlatıyor. Şadan’ın durumu ağırdır. Kıpırdayamamakta, gözlerini bile açamamakta, ancak etrafında konuşulanları duymaktadır. Doktoru, ölmek üzere olduğunu söyler. Şadan buna inanmak istememektedir. Ancak acizdir, çaresizdir... Ne yapabilir, buna nasıl engel olabilir ki?

“Sadece, bu geçen hayatı, bir kere daha, ta başından itibaren yeniden yaşamak lazım. O kadar! Bugünkü tecrübelerle yeniden yaşasa… O zaman yapmış olduğu yanlışları tekrar etmez. Bütün hataları tamir eder ve bu ömrü tatlı, mesut ve yaşanmaya hakikaten layık bir ömür olarak geçirirdi. Bir kere daha aynı hayatı yaşamak… Bu mümkün olabilse… Bir kere daha aynı hayat...” (İthaki Yayınları)

YOKLUĞUMDAN AKLIMDA KALANLAR

Yokluğumdan Aklımda Kalanlar’da Rebecca Solnit, 1980’lerin San Francisco’sunda, kadına yönelik şiddetin hem sokakta hem de toplumun tüm tabakalarında yaygın olduğu, kadınların kültürel arenadan kolayca dışlandığı bir ortamda yazar olarak ortaya çıkışını anlatıyor. En büyük öğretmenim dediği kentteki savruluşlarını, fakirliği ve ümidi; on dokuz yaşındayken kişisel dönüşümüne ev sahipliği yapmaya başlayan küçük apartman dairesini; punk rock’ın hem öfkesine hem de içindeki patlayıcı enerjiye nasıl biçim ve ses kazandırdığını tarif ediyor. Kadınları küçümseyen, onların sözüne inanmayan otorite figürlerinden bahseden Solnit, geriye dönüp baktığında tüm bunları hem geçmişte hem de bugün hâlâ kadınların olağan durumu olan sessizleştirilmişliğin sonuçları olarak görüyor ve bizlere de yazarlığa, kadın hakları savunucusu olmaya giden yolda bununla nasıl mücadele ettiğinin öyküsünü anlatıyor. (Minotor Kitap)