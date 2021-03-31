Bitmiş bir aşkın şarkısı: Özlüyorsan Hala

Alper Yazıcı ve Ezgi Erol’un 15 Mart’ta çıkan yeni düeti “Özlüyorsan Hala” ilişkilerdeki ön yargı ve gurur kavramını dinleyicilere sorgulatıyor

Alper Yazıcı ve Ezgi Erol’un yeni teklisi “Özlüyorsan Hala” 15 Mart’ta Yuzy Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Klibinde illüstrasyonlara yer verilen şarkı, ilişkilerdeki gurur ve ön yargılara da vurgu yapıyor. İnsan psikolojisinin dipsiz bir kuyu olduğunu belirten Alper Yazıcı hayatının her noktasında insanların ve kendinin davranışsal ve psikolojik boyuttaki etkisinden rahatsızlık duyduğunu dile getiriyor. Önyargı deyip geçmememiz gerektiğini belirten Yazıcı “Bugünün dünyasını şekillendiren bir davranış figürü olmuştur neredeyse. Empati yoksa ön yargı var diye düşünüyorum. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama gayemiz iyi ve erdemli insan olabilmektir.” diyor.

Alper Yazıcı

BİTMİŞ BİR AŞKIN HESAPLAŞMASI

Ezgi Erol ise iletişimin kutsallığına inandığını belirterek, “Gurur ve ön yargı, karşımızdaki insana yaklaşımımızı perdeleyen, algımızı bulandıran kavramlar. Bu nedenle de sağlıklı iletişim kurmamızı engellediklerini, kalp gözümüzü kapattıklarını düşünüyorum. ‘Özlüyorsan Hala’ şarkımız, tam da bu sebeplerle bitmiş bir aşkın hesaplaşmasını yapıyor, yasını tutuyor.”

Alper Yazıcı ile Ezgi Erol’un tanışma hikayesi yine sanat aracılığı ile gerçekleşiyor. Alper Yazıcı ile dostluklarının beş yıl öncesine dayandığını söyleyen Ezgi Erol, Yazıcı’nın o dönem kendisine gitar dersi verdiğini aktarıyor. Erol, “Her zaman müzik çalışmalarımda bana destek oldu, kendi bestelerime yoğunlaşmam konusunda beni cesaretlendirdi. Alper’in hiç bitmeyen bir yaratım enerjisi vardır. Sürekli üretir, öğrenir, yeni projelerle çıkagelir. Böylesine yaratıcı ve güzel kalpli bir müzisyenin öğrencisi ve dostu olmak benim için büyük mutluluk” diyor.

Aynı zamanda seslendirme yapan ve müzikallerde oynayan Ezgi Erol’u, Disney’in Moana animasyon filminde de seslendirmen olarak dinlemiştik. Başrol Moana’yı seslendiren Ezgi Erol “Şimdiye dek yer aldığım en özel dublaj projesi. Moana, çocuklar için harika bir rol model. Şimdiye kadarki Disney prenseslerinden ayrışan birçok özelliği var: Bir prens tarafından kurtarılmayı beklemiyor, tersine, ‘kız başına’ dünyayı kurtarıyor. Cesur, esprili, bağımsız bir karakter. Küçükler de büyükler de çok sevdi Moana’yı. Böylesine özel bir karaktere ses vermek benim için bir gurur ve şükran sebebi.”

Ezgi Erol

“KADIKÖY EVİMDE HİSSETTİRİYOR”

Şarkıyı seslendiren iki sanatçının da yolu bir dönem Kadıköy’den geçmiş. Alper Yazıcı Londra’ya taşınmadan önce Kadıköy’de yaşarken; Ezgi Erol da üniversite için Kadıköy’e gelmiş. Ezgi Erol, Kadıköy’de öğrenci olmanın ve vakit geçirmenin kendisini hep şanslı ve evinde hissettirdiğini dile getiriyor. Erol, “Farklı kültürlerden gelen aydın insanların bir arada yaşadığı bir köy burası. Oyun Atölyesi’nde, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde defalarca sahneye çıkmış bir oyuncu olarak, seyircisinin sanatı tutkuyla takip etmesi de bende hep hayranlık uyandırmıştır. Sanat, huzur, keyif, hoşgörü demek Kadıköy benim için” dedi.

Aynı zamanda bir mimar olan Erol, “İstanbul’un plansız yerleşiminde; tarihi dokusunu sahiplenen, insan ölçeğini kaybetmemiş, mahalle ruhunu yaşatmaya devam eden özel bir yer Kadıköy. Hatta mimari tasarım dersi verdiğim üniversitede, bu dönem öğrencilerimize Yeldeğirmeni ve Moda’da belirlediğimiz iki araziden biri üzerinde bir ‘Gençlik Merkezi’ tasarlama ödevi verdik. Kadıköy’ü gezdiler, araştırdılar, şimdi de onun ilham veren güzelliğine yaraşır bir tasarım yapmaya çalışıyorlar. Bir mimar ve sanatçı olarak, Kadıköy hakkında biraz farkındalık yaratabilirsem, ne mutlu bana” diyor.

Kadıköy’ün insana yaşadığını hissettirdiğini söyleyen Alper Yazıcı ise “Öğrenciyseniz aşkı, babaysanız ya da anneyseniz sosyal olmayı öğretir size. Çaresiz kalmazsınız, alternatif sunar. Kadıköy müzik hayatının istanbuldaki kalelerinden biri” diye ifade ediyor.