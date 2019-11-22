Bisikletli kadın hikayeleri perdede

Türkiye’nin yedi bölgesinden gündelik hayatında bisiklet kullanan kadınların hikâyesini anlatan “Benim Bisikletim Benim Şehrim” filmi 1 Aralık’ta seyirciyle buluşuyor

Gündelik hayatında bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanan ve bisikletli olmak isteyen kadınlar arasında bir dayanışma ortamı yaratmayı, kadınlara cesaret vermeyi, Türkiye’de gündelik hayatlarında bisiklete binen kadın sayısını artırmayı ve bisiklet dünyasındaki kadınları görünür kılmayı amaçlayan Bisikletli Kadın İnisiyatifi, 2015 yılı Mart ayında kuruldu.

İnisiyatifin son dönemdeki en önemli ürünlerinden biri “Benim Bisikletim Benim Şehrim” filmi. Bisikletli Kadın İnisiyatifi, 2018 yılında Facebook Topluluk Liderliği Programı’ndan aldığı destekle bu filmi çekti. Türkiye’nin yedi bölgesi ve yedi şehrinde gerçekleşen “bisikletli kadın buluşmaları”, filmin doğal platosu oldu ve ortaya bisikletli kadın hikayelerinden oluşan ve kadınların bisiklet ve kentle ilgili hikayelerinin belgelendiği bu film ortaya çıktı.

Türkiye’nin yedi bölgesinden gündelik hayatında bisiklet kullanan kadınların hikâyesini anlatan “Benim Bisikletim Benim Şehrim” 1 Aralık 2019 Pazar 18:00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.