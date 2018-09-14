Birsen Tezer ve Aylin Aslım aynı sahnede

Türkiye’de en etkileyici caz şarkıcılarından biri olarak kabul edilen ve büyülü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Birsen Tezer, 28 Eylül’de Moda Kayıkhane’de başlayacak “Burada Müzik Var” etkinliklerinin ilk gecesinde sahne alacak.

Birsen Tezer izleyicilerinin karşısına bir de sürprizle çıkacak. Bu özel gecenin sürprizi, şarkıları ve tavrıyla kadın yorumcular arasında kendine özgü bir yer edinen Aylin Aslım olacak. İkilinin, birlikte sahne aldıkları bölümlerde, birbirlerinin hangi şarkılarına birlikte nasıl bir yorum getirecekleri müzikseverlerin sabırsızlıkla bekleyeceği bir geceyi şimdiden müjdeliyor. Birsen Tezer-Aylin Aslım dostluğunun sahneye taşıyacağı enerji, geceyi izleyenlerin uzun süre unutamayacakları bir müzik ziyafetine dönüştürecek.

Kendine özgü ses rengi, tarzı ve farklı yorumlarıyla Türk müzik dünyasına yeni bir form kazandıran Birsen Tezer’e uzun süredir sahnede birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Gürol Ağırbaş (bas gitar), Emre Tankal (elektrik gitar), Tunç Öndemir (akustik gitar) ve Derin Bayhan (davul) eşlik edecek.

Ada Müzik ve Must Entertainment organizasyonuyla 28 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Moda Kayıkhane’de düzenlenecek “Burada Müzik Var” etkinlikleri, alternatif müzikten pop’a, rock’tan caz’a kadar geniş bir yelpazede herkesin müzik zevkine hitap edecek. 10 gün sürecek organizasyonda 42 sanatçı, sürpriz isimler ile birlikte, daha önce hiçbir yerde duyulmamış sahne performanslarıyla alışılmışın dışına çıkarak çok özel geceler yaşatacaklar.

“Burada Müzik Var” etkinlikleri için biletler biletix.com ve etkinlik günleri kapı girişlerinden temin edilebilecek.