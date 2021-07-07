Bir Yaz Gecesi Festivali için biletler satışta

Kundura Sinema ve Sahne’nin bu yıl beşincisini düzenleyeceği Bir Yaz Gecesi Festivali’nin film programı için biletler satışa sunuldu

16 Temmuz - 12 Eylül tarihleri arasında Beykoz Kundura’da gerçekleşecek festival, zengin film ve müzik programıyla İstanbullu sanatseverleri Boğaz’ın kıyısında ağırlayacak.

Michael Powell ve Emeric Pressburger’in Andersen’in aynı adlı peri masalından uyarladıkları “Red Shoes / Kırmızı Pabuçlar” (1948) ve George Cukor’ın Judy Garland’lı “A Star Is Born / Bir Yıldız Doğuyor” (1954) filmleri müzikal tutkunlarını Technicolor bir dünyaya sürüklerken; Natalie Portman’a En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar getiren Darren Aronofsky filmi “Black Swan / Siyah Kuğu” (2010), Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep’in oyunculuklarıyla tarihin ilk kadın hareketlerinden birinin doğum hikâyesini izleyeceğimiz “Suffragette / Diren!” (2015), Renée Zellweger’in Judy Garland performansıyla Altın Küre ve Oscar ödüllerine uzandığı “Judy” (2019) yakın dönemden ödüllü filmleri de açık hava perdesine taşıyacak.

MÜZİK EŞLİĞİNDE SESSİZ FİLMLER

Callisto Mcnulty’nin 1970’lerin feminizminin kalbine ışınlayan hınzır ve sürükleyici komedisi “Delphine et Carole Insoumuses / Delphine ve Carole” (2019) ve romantik komedi türüne eleştirel ve eğlenceli bakış getiren “Romantic Comedy / Romantik Komedi” (2019) gibi yaratıcı belgesel sinemanın ödüllü örneklerini bir arada izleyeceğimiz festivalde; 1920’lerden dört sessiz film canlı müzik eşliğinde gösterilecek.

Saykedelik müziğin en önemli temsilcilerinden BaBa ZuLa, G. W. Pabst’ın 1928 klasiği “Abwege / Dolambaçlı Yollar”a özel performans hazırlarken; Sidney Franklin’in yönettiği “East is West / Doğu Batıdır” (1922) Gonca Feride Varol’un; Abram Room’un yönettiği “Sofa und Bett (Tretya meshchanskaya) / Bodrum Katı Aşıkları” (1927) Korhan Futacı’nın ve sinema tarihinin ilk kadın yönetmenlerinden Olga Preobrazhenskaya’nın Ivan Pravov ile birlikte yönettiği “The Peasant Women of Ryazan / Ryazan'ın Kadınları” (1927) da Kolektif İstanbul’un canlı performansları eşliğinde perdede olacak.

16 Temmuz - 12 Eylül 2021 tarihleri arasında Beykoz Kundura’da gerçekleşecek Bir Yaz Gecesi Festivali’nin biletleri beykozkundura.com adresinden satın alınabilecek. Bilet ücretleri film gösterimlerinde Öğrenci 40 TL, Tam 60 TL; canlı müzik eşliğinde gösterimlerde Öğrenci 50 TL, Tam 70 TL olarak satışa sunulurken, konserler için de Öğrenci 65 TL, Tam 80 TL olacak.

Ayrıntılı bilgi için: beykozkundura.com