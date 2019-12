Bir gününüz bile filmsiz geçmesin

Yaklaşık dört yıldır sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapan “Bi’ Film Önersene” ekibi, 2020 yılını “Bi’ Film Ajandası” projesiyle karşılıyor

Yaklaşık dört yıldır @bifilmonersene kullanıcı adıyla Twitter ve Instagram üzerinden film önerileri ve sevilen filmlerle ilgili görsel içerik paylaşan Bi’ Film Önersene ekibi 2020 yılı için “Bi Film Ajandası”nı hazırladı. Emre Eminoğlu, Umut Kapyalı ve Taha Şahin tarafından hazırlanan ve yılın her günü için birer film önerisine yer veren Bi’ Film Ajandası, ne izleyeceğine karar veremeyenlerin sık sık arkadaşlarına gönderdiği “bi’ film önersene” mesajından yola çıkıyor ve bu soruya alternatif cevaplar sunuyor. Bi’ Film Ajandası’nda dünya sinemasının ödüllü filmlerinden çok sevilen klasiklere, animasyonlardan belgesellere, korku sinemasından müzikallere farklı tür, dönem, ülke ve dillerden filmler yer alıyor.

Bi’ Film Önersene ekibi “Yılın her günü bi’ film izlemenin pek gerçekçi olmadığının farkındayız ama zaten önerdiğimiz filmlerin bir kısmını izlediğinizi düşünüyoruz. Geriye diğer önerilerimize göz atmak, yeni keşifler yapmak ve uzun zamandır izlenecekler listenizde bulunanlarla artık barışmak kalıyor.” diyor.

TEMATİK SAYFALAR

Günlük film önerileri dışında, Bi’ Film Ajandası’nda her hafta sonuna özel tematik sayfalar da yer alıyor. Yönetmenlerin ilk filmleri, değişim filmleri, romantik filmler, otelde geçen filmler, tek mekân filmleri gibi başlıklar taşıyan tema sayfalarına film bulmacaları, arşiv fotoğrafları, ilginç bilgiler ve beşer filmlik seçkiler eşlik ediyor. Ajanda sahipleri film önerileri alırken bir yandan da korku sineması temalı bir kare bulmaca çözme, ünlü yönetmenlerin kendi üçlemelerini anlattığı alıntıları okuma ya da Romanya Yeni Dalgası ile ilgili bilgiler alma fırsatı bulabilecekler.

Tematik hafta sonlarından her ay birer tanesi ise, Kendine Has Yönetmenler ve Kendine Has Oyuncular başlığıyla bir oyuncu ya da yönetmene ayrılmış. Bu bölümlerde, Michael Haneke’den Yeşim Ustaoğlu’na, Kim Ki-duk’tan Agnès Varda’ya yönetmenler ve Juliette Binoche’tan Haluk Bilginer’e, Cate Blanchett’ten Gael García Bernal’e oyuncuların Bi’ Film Önersene ekibi tarafından hazırlanmış biyografilerine, Zeynep Türksen’in çizimleri eşlik ediyor.

AJANDADA NELER VAR?

Bi’ Film Ajandası’nda 366 film önerisi, 52 tematik hafta sonu sayfası, 12 oyuncu ve 12 yönetmen biyografisi ile çizimleri, 9 bulmaca ve boyama sayfası, her ay başında aylık takvim ve aylık not sayfaları, Kendine Has Yönetmenler ve Kendine Has Oyuncular için doğum günü bildirimleri, ajandanın sonunda 9 ekstra not sayfası, ajanda sonunda, tüm filmlerin yer aldığı, işaretlenebilir film dizini, şubat ayında Akademi Ödülleri adayları için boş bırakılmış izleme listesi, nisan ayında İstanbul Film Festivali, ekim ayında Filmekimi için boş bırakılmış çizelgeler bulunuyor.

Bi’ Film Ajandası’nda Türkiye’den 40 film, İzlanda’dan Paraguay’a, Güney Afrika’dan Japonya’ya 45 farklı ülkeden, 32 farklı dilde film, 1980’ler ve öncesine ait 53 film, 40 farklı kadın yönetmene ait 61 film, her ayın ilk cumartesi gününe bir “guilty pleasure” önerisi, bazı özel günlere göre anlamlı bir şekilde yerleştirilmiş film önerileri yer alıyor.

Bi’Film Ajandası, Shopier üzerindeki Bi’ Film Önersene sanal dükkanının yanı sıra Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması’ndan da satın alınabilecek.