“Bir Cuma Rüzgarı” raflarda

“Kadıköy: Bir Cuma Rüzgarı” kitabıyla okurlarının karşısına çıkan Mario Levi, Mephisto Kitapevi’nde imza günü gerçekleştirdi

Kadıköylü yazar Mario Levi’nin yazdığı yedi romanlık bir serinin ilk kitabı olan “Kadıköy: Bir Cuma Rüzgarı” Everest Yayınları’ndan çıktı. Levi, ilk imza gününü Mephisto Kitapevi’nin Bahariye şubesinde gerçekleştirdi.

16 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikte konuşan Levi, “Birbirinin içine eklenmiş hikayeler yazmak istiyordum fakat sonra bir roman halini aldı. Daha doğrusu ben kitabı bitirdiğimde bile bir hikaye kitabı yazdığım düşüncesindeydim ta ki kitabın editörlüğünü ve son okumasını yapan eşim ikincisi Everest Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni Cem İleri’yle konuşana kadar. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Bu roman aslında 7 ciltlik bir serinin ilk kitabı olacak. Her bir kitap İstanbul’un bir semtinde geçecek. Her bir kitap o semtin haftanın bir gününde geçecek. İlk kitap olarak Kadıköy’ü seçtim. Kadıköy’ü seçmemin sebebi son derece anlaşılabilir. Çünkü ben Kadıköylüyüm.” dedi.

“30’A TAMAMLAMAK LAZIM”

Cildin 2. 3. ve 4.kitaplarını da yazığını söyleyen Levi, “Ben şimdi 2022’de yayınlanmasını planladığım romana başladım. Bu koşullar altında 2029’a kadar her şeyi planladım. Bu 14.romanım bir 30’a tamamlamak lazım diye düşünüyorum.(gülüyor)” diye konuştu.

Roman için ilk defa fotoğraf çektiğini söyleyen Levi “Son olarak bu romanda bir değişiklik yaptım ve fotoğraf çektim. Burada göreceğiniz siyah beyaz fotoğraflar benim çektiğim fotoğraflar. Tabi ki bunlar Kadıköy fotoğrafları olacak. Bir fotoğraf sanatçısı olmak iddiasında değilim. Her ne kadar bir iki fotoğraf sanatçısı tarafından yüreklendirici yorumlar almışsam da bu iddiayı taşımıyorum. Benim amacım bir yazar nasıl görmüş İstanbul’u? Onu göstermeye çalışacağım.