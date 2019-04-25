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Bir akşamda 5 konser

Uluslararası Caz Günü'nde 5 farklı mekandan caz tınıları yükselecek.

Bir akşamda 5 konser
Gökçe UYGUN

UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen ve caz müziği için bir saygı duruşu niteliğindeki 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde Garanti Bankası öncülüğünde İstanbul’un 5 farklı mekanında caz konseri verilecek. Garanti Caz Yeşili konserlerinin ikisi Kadıköy’de olacak. Yeldeğirmeni’ndeki The Badau'da Yotam Silberstein saat 21.00’de sahneye çıkacak. Kerem Görsev Trio ve Elif Çağlar da Kadıköy’deki Moda Sahnesi'nde saat 21.00’de dinleyicilerle buluşacak.  Avrupa yakasında da Nardis Jazz Club'ta Declan Forde Trio Feat. Cansu Tanrıkulu; Salon İKSV'de Yussef Dayes ve Babylon’da The Michael Leonhart Orchestra saat 21.30’da sahne alacaklar.

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