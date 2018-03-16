Bilimkurgu Kütüphanesi’nde Film Gösterimi

Bu ay Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nde 1991 yılı ABD yapımı, başrollerini Virginia Madsen, Christopher Lambert, Michael Ironside ve Sean Connery'nin paylaştığı karanlık bir bilim kurgu filmi gösterilecek: “Highlander II: The Quickening”. Zaman ve mekânın çok ötesinde başlayan bir düşmanlık gezegenleri aşıp Dünya'ya kadar uzanıyor. Ölümlülerin arasına karışmış ölümsüzler ve yerküremizi bir çevre felaketinden kurtarmak isterken insanlığın mahkûm ettikleri karanlık ise hikâyenin öteki yüzünü oluşturuyor.

Serinin ilk filmi, kült eser mertebesine ulaşmış Highlander’ın mistik - fantastik mirasını reddedip kendine yeni bir geçmiş ve gelecek çizen film 1980'ler bilim kurgusunun izlerini taşıyor. Üzerine söylenecek çok şey olan bu macera filminini gösterimi sonrası Ozon Tabakası'nın yerini alacak bir Güneş Kalkanı'nı icat eden ölümsüzler hakkında Galip Dursun ile söyleşi olacak. Etkinlik 22 Mart Perşembe 19.00’da. Adres: Safa Sok. No: 20 Moda