Bilimkurgu Kütüphanesi TAŞINDI!

Uçak kazasında yaşamını yitiren genç fizikçi Özgen Berkol Doğan adına kurulan Türkiye’nin ilk bilimkurgu kütüphanesi, Moda Caddesi’ndeki yerinden Safa Sokak’taki yeni yerine taşındı

Ülkemizde CERN’e kabul edilen birkaç Türk bilim insanından biri olan ve 2007’deki uçak kazasında yaşamını yitiren Özgen Berkol Doğan anısına ailesi ve yakınları, 2012 yılında kendi adını taşıyan bilimkurgu kütüphanesini Moda Caddesi’nde açmıştı. Türkiye’nin ilk bilimkurgu kütüphanesi olma özelliği taşıyan kütüphane, açıldığı günden bu yana Moda Caddesi No:6/1’deki konumuyla binlerce kitaba, söyleşiye, film gösterimine ve foruma ev sahipliği yaptı. Kütüphane, geçtiğimiz aylarda Moda Caddesi’ndeki yerinden Safa Sokak No:20’deki yeni adresine taşındı. Kütüphanenin yeni yerindeki resmi açılışı ise Özgen Berkol’un doğum günü olan 29 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de yapılacak. Berkol’un ailesi, yakınları ve sevenleri de açılışta olacak.

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi tarafından açılışa ilişkin yapılan açıklamada şu satırlar yer alıyor: “Yeni hayaller kurmak ve eskileriyle buluşmak şiarıyla çıktığımız beş senelik yol bizim için, 2007 yılından bu yana büyüttüğümüz özlemi hayallerle yeşertmek demekti. Biz özlemi yeşertirken; siz hayallerimizi paylaştınız, siz paylaştıkça biz çoğaldık.

Gün geldi öyle çoğaldık ki hem kitaplarımıza hem de dostlarımıza yeni bir yuva ihtiyacı doğdu. İşte şimdi o ihtiyacı, hayallerimizin ötesinde bir mekanla karşılamanın sevincini, bu doğumu, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni kütüphanemizin daha nice bir araya gelmelerin, paylaşımların, üretimlerin aracı olması umuduyla, Yeni yerde yeniden merhaba!”

“KOLEKTİF BİR ŞEKİLDE GELİŞİYORUZ”

Gazete Kadıköy olarak Özgen Berkol’un babası Prof. Dr. Nevzat Doğan ile kütüphanenin taşınmasını ve yeni yerini konuştuk. Doğan, kütüphanenin taşınma sürecini şöyle anlatıyor: “Moda Caddesi’ndeyken 90 m2’lik kiralık ve geçici bir yerdeydik. Son olarak yaşadığımız tavan çökme hadisesiyle birlikte kitaplarımızın ıslanması da taşınmamıza tuz biber ekti. Biz zaten hep bir yer arayışındaydık. Çünkü artık mevcut yerimize sığmaz hale gelmiştik. 10 bine yakın kitabımız vardı. Söyleşilerde oturabilecek insan sayısı 25’ti. Dolayısıyla bunlar bizi yer aramaya iten sebeplerdi. Yeni bir yere geçebilmek için destek aradık ama ne yazık ki olmadı. En sonunda kendi imkanlarımızı birleştirerek Özgen Berkol Doğan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak içinde bulunduğumuz tarihi köşkü satın aldık. Kolektif bir şekilde gelişiyoruz ve büyüyoruz. Bununla birlikte çok mutlu olduk.”

150 YILLIK TARİHİ KÖŞKTE EDEBİYAT

Doğan, kütüphanenin daha geniş bir mekâna taşınmasıyla birlikte birçok yeni imkana kavuşulduğunu söylüyor ve ekliyor: “Burada 300 m2’lik kapalı alanımız, bodrumla beraber de 4 katımız var. Mart ayından beri de tadilat işleriyle uğraşıyoruz. Burası 150 yıllık bir köşk ve ikinci grup tarih eser statüsünde. Tarihi esere zarar verecek hiçbir şey yapmadan Kadıköy Belediyesi KUDEP’ten de gerekli izinleri alarak köşkün bakım ve onarımı yaptık. Burası bizim için büyük avantaj oldu. Birçok kitabımız kütüphanemizde kayıtlı olmasına rağmen yer olmadığı için evimizde duruyordu. Yeni yer ve raflarımızla birlikte artık 9 bin 800 kitabımız burada yer alıyor. Büyük odamızı bilimkurgu ve fantastik kitaplar için ayırdık. Bir odamızı yerli ve yabancı edebiyat, bir diğer odamızı da Fikret Adil özel koleksiyonu için ayırdık. Yukarı katlarda çalışma ve çalıştay odalarımız var. Okuma, yazma atölyeleri, dağcılık ve fotoğrafçılık kursların düzenleneceği iki odamız da var. 100 kişi kapasiteli söyleşi yapılabilecek bir alanımız da mevcut.”

“KAHVALTIDA EDEBİYAT”

Doğan’ın paylaştığı bir diğer bilgi ise kütüphanede ‘kahvaltıda edebiyat’ adında yeni proje gerçekleşeceği oluyor. Doğan, projeyi şöyle anlatıyor: “Kütüphane olarak yeni yerimizle birlikte her ayın bir pazar gününü ‘kahvaltıda edebiyat’ adındaki yeni projemize ayıracağız. Yerli ve yabancı ünlü edebiyatçılarımızı kahvaltıya çağıracağız, hep birlikte edebiyat meraklılarıyla kahvaltı ederken bir yandan da edebiyat konuşacağız. Perşembe günleri klasikleşen söyleşi ve film gösterimleri de eylül ayından itibaren kaldığı yerden devam edecek.”

Özgen Berkol Bilimkurgu Kütüphanesinin yeni adresi ise Caferağa Mahallesi, Safa Sokak, No:20 Telefon: (0216) 349 31 31