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Beyaz Perdede Adalet

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl yine “Adalet” teması ile 9. kez sinemaseverlerle buluşuyor

Beyaz Perdede Adalet
GazeteKadıköy

Festival; adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese sesleniyor.

Panorama bölümü bu yıl iki başlık altında sunulacak. Adalet Terazi’si bölümünde 11 tane dünya sinemasının seçkin örneklerinden film yer alıyor. Bu filmlerin on tanesi Türkiye Prömiyerlerini gerçekleştirecek. Beyaz Perdede Adalet bölümünde ise son yıllarda çekilmiş Türk filmlerinden bir seçki izleyeceğiz. Ayrıca bu yıl sinema onur ödülünün takdim edildiği Yeşim Ustaoğlu sinemasından bir seçki de seyirciyle buluşacak. Adalet temalı kısa filmlerin oluşturduğu seçkiler ve kısa film yönetmenleriyle söyleşiler de olacak.
Festival 21 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki açılışla başladı. Açılışta “Soy Bağı” adlı film gösterildi. Festival filmleri Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City’s sinemalarında 22-28 Kasım 2019 tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

 

Etiketler; #suç ve ceza #festival #adalet #sinema
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