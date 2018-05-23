Bestecilere beste yarışması

Kadıköy Belediyesi’nin bestecilere yönelik organize ettiği yarışma başlıyor.

Müzik ve sahne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik etmeyi önemli bir sorumluluk kabul eden Kadıköy Belediyesi, bu anlayış çerçevesinde Türk bestecilerini yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla; 2019 Şubat'ında sonuçlanması planlanan "Piyanolu Dörtlü" (keman, viyola, viyolonsel, piyano) için “Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması” düzenliyor.

50 yaş altı kompozitörlere açık olan bu yarışma ile çok sesli evrensel müzik dilinde yerli, özgün telif eserler yaratılmasına, böylelikle yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunabilmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan genç "piyano" ve "keman" icracılarına yönelik yarışmalar ile 2017 ve 2018’de oda orkestrası için "Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışmalarından sonra Süreyya Operası'nda yapılacak olan beşinci yarışma olacak. Seçici Kurul'u müzik insanları Cihat Aşkın, Turgay Erdener, Suna Kan, Özkan Manav, Gülsin Onay, Ayşegül Sarıca ve Yalçın Tura'dan oluşan beste yarışması; kazananlara para ödüllerinin yanı sıra CD kaydı imkanı da vadediyor. 2017 yarışmasını kazananların eserler CD olarak yayınlanmıştı. 2018'de derece alanların eserleri de önümüzdeki günlerde halka sunulacak.

Bestecilerin eserlerini 3 Aralık 2018 tarihine kadar gönderebilecekleri yarışmanın final konseri halka açık olarak 25 Şubat 2019 Pazartesi akşamı Süreyya Operası'nda yapılacak ve ödül töreni konserin ardından aynı gece gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesi www.sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr internet adresinden edinilebilir.