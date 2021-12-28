Beste yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması 2021”de dereceye girenler, final konserinin ardından jüri üyelerinin yaptığı oylama sonucu belirlendi

Kadıköy Belediyesi'nin “keman-piyano” için, müzik ve sahne sanatları alanında yaratıcılığı teşvik etmek ve Türk bestecilerini yeni eserler yaratmaya özendirmek amacıyla düzenlediği Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın ödül töreni bir final konseri ile gerçekleştirildi. Finale kalan üç eser Süreyya Operası'nda gerçekleştirilen final konserinde icra edildi.

Seçici kurul tarafından belirlenen ve finale kalan besteler profesyonel kariyerlerinin yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan virtüözler kemancı Pelin Halkacı Akın ve piyanist İris Şentürker tarafından jüriye sunuldu. Eserlerin besteleri rumuzlarla icra edildi. Ardından yarışmacı bestecilerin dereceleri, müzik insanları Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu'dan oluşan jüri tarafından rumuzlarıyla değerlendirildi. Bestecilerin isimleri, bu değerlendirmenin ardından kimlik zarfları açılarak ilan edildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması’nın birincisi Arda İşkol oldu. İşkol'a ödülünü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı verdi.

Yarışmanın ikincisi Doğaç İşbilen'e ödülünü piyanist Gülsin Onay ve üçüncü olan İmge Yağmur Tiryaki'ye ödülünü Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Alişan Çaban takdim etti.

Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın birincisi 12.000 TL, ikincisi 10.000 TL, üçüncüsü 8.000 TL ile ödüllendirildi. Final konserinde seslendirilip ödül alan eserler dijital albüm olarak da yayınlanacak.