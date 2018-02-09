Başrolünde usta oyuncu Selçuk Yöntem’in yer aldığı “Benim Adım Feuerbach” oyunu, 10 Şubat Cumartesi akşamı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro izleyicisiyle buluşacak

Başrolünde usta oyuncu Selçuk Yöntem’in yer aldığı “Benim Adım Feuerbach” oyunu, 10 Şubat Cumartesi akşamı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro izleyicisiyle buluşacak

Alman tiyatro yazarı Tankred Dorst’un kaleme aldığı “Benim Adım Feuerbach”, oyunculuğun ne kadar korkutucu bir meslek olduğunu; sahnelere uzun yıllar ara verdikten sonra kendisini bir yönetmen tarafından ‘sınanmak’ üzere seçmede bulan deneyimli bir oyuncunun çarpıcı öyküsü üzerinden anlatıyor. Usta oyuncu Selçuk Yöntem’e bu defa sahnede genç oyuncular Toprak Can Adıgüzel ve Gülçin Kültür Şahin eşlik ediyor.

“Bu yaşamda ben de varım” diyenlerin çığlığını sahneye taşıyarak herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir tiyatro deneyimi sunan “Benim Adım Feuerbach”ın dekor tasarımı Gül Emre’nin, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’ın imzasını taşıyor.

“Benim Adım Feuerbach”, 22 yıl sonra bir kez daha Ayşenil Şamlıoğlu’nun yönetmenliğinde ve Selçuk Yöntem’in yorumuyla sahneleniyor. Oyun, aynı zamanda Yöntem’in 6 yıl aradan sonra sahneye çıktığı ilk oyun olma özelliği taşıyor.

“Benim Adım Feuerbach”, 10 Şubat 2018, Cumartesi akşamı saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek. Oyunun biletleri; Biletix’ten ve oyunun sahneleneceği salonların gişesinden temin edilebilir.