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BEKSAV’dan ressamlara çağrı

“Suruç katliamının 4.yılında 33 düş yolcusunu temsilen arkadaşlarımızın düşlerini 6-7 Temmuz 2019 tarihinde BEKSAV’da resmetmek ister misiniz?”

BEKSAV’dan ressamlara çağrı
GazeteKadıköy

Merkezi Acıbadem’de bulunan Bilim Eğitim Estetik Kültür ve Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Suruç katliamının yıldönümü öncesinde ressamlara çağrıda bulundu. BEKSAV tarafından yapılan çağrıda “Suruç katliamının 4.yılında 33 düş yolcusunu temsilen sanatçı dostlarımızla arkadaşlarımızın düşlerini 6-7 Temmuz 2019 tarihinde BEKSAV’da resmetmek ister misiniz?” denildi. Etkinlikle, Suruç’ta yaşamını yitirenleri ve onların hayallerini temsilen yapılan resimlerin kültür arşivinde yer alması hedefleniyor. Buna katkı sunmak isteyenlerin BEKSAV’ın Acıbadem Nazifbey Sok. No: 1’deki adresine gitmeleri ya da sosyal medya hesaplarından ulaşmaları yeterli. 

20 Temmuz 2015’te Kobane’ye yardım ve çocuklara oyuncak götürmek amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde toplanan gençler basın açıklaması yaptığı sırada, bir IŞID elemanı kendini patlatmış ve 33 kişi yaşamını yitirmişti. Kiminin sakat kaldığı, yüzlercesinin de yaralandığı katliamla ilgili hala sorumlular hesap vermiş değil…

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