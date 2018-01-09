Behramoğlu’na saygı kuşağı…

Usta şair Ataol Behramoğlu, sanatçı dostlarıyla birlikte Kadıköy’ün konuğu oldu. Son kitabındaki şiirlerin seslendirildiği etkinlikte Gezi şehitlerinin anneleri de şiirler okudu

Ne Çok Hain… Ne Çok Hain… Ne Çok Hain… Böyle başlıyor 75 yaşındaki koca çınar Ataol Behramoğlu’nun, yurtta yaşananlar hakkında yazdığı eleştirel şiiri. Hatta eleştiri yapmakla da kalmıyor Behramoğlu; ‘Kara Bir Rüzgar’ şiiriyle ülkeyi kangren gibi saran korkuya, ‘Gezi Onurumuzdur’la selam ediyor Gezi’deki milyonlara, ‘Yürümek’ şiiriyle de “Vatan ağır yaralanmış / Yürüyelim arkadaşlar” diyor şairin kendisi. “Edebiyatın kalemini, politikanın kılıcından keskin yapan” Behramoğlu, şiirleriyle edebiyatın ötesinde yaşadığımız zamana adeta bir ayna tutup, milyonların sesi oluyor.

Şairin, 2012 yılından beri Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesi için yazdığı şiirler, geçtiğimiz yılın kasım ayında Tekin Yayınevi’nden “Ne Çok Hain” ismiyle kitap haline getirildi ve okuyucuyla buluştu. Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de, Behramoğlu’nun yeni kitabının tanıtılması, şairin sanatçı dostları ve sevenlerinin şiirlere ses olması için, 6 Ocak Cumartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenledi. “Ne Çok Hain – Yeni Şiirleriyle Ataol Behramoğlu” ismini taşıyan etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video mesajla katılırken, CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları, Kadıköy Belediye Meclis Üyeleri ve salonu tıklım tıklım dolduran yüzlerce Kadıköylü katıldı. Sanatın çeşitli disiplinlerinden sanatçıların, aydınların, yazarların, siyasetçilerin ve yüreği yanık annelerin şiirlere hayat verdiği etkinlik, şiir-müzik-tiyatro üçlemesiyle adeta bir görsel şölen tadında gerçekleşti.

“NE ÇOK HAİN”

Etkinlik, Behramoğlu’nun “Kendime ve Herkese Sorular” şiirinin, Ekrem Ataer’in sesinden okunduğu video gösterimiyle başladı. Piyanist Selçuk Korku’nun dinletiye özel olarak bestelediği “Atatürk’e Armağan” parçasıyla devam eden etkinlikte sunuculuğu, ünlü oyuncular Levent Üzümcü ve Meltem Cumbul yaptı. Behramoğlu’nun ‘Despot’ ve ‘Nasreddin Hoca’ şiirlerini yorumlayan Üzümcü ve Meltem’in ardından müzisyen Haluk Çetin, gitarıyla Behramoğlu’nun ‘Kara Bir Rüzgar’ şiirini müzikle buluşturdu. Çetin’den sonra tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, ‘Halk Ozanı Gibi’şiirini, Korku’nun piyanosundan çıkan melodiler üzerine okudu. Aydın’ın ardından sahneye gelen Genco Erkal, Behramoğlu’nun yeni kitabına ismini veren ‘Ne Çok Hain’ şiirini seslendirdi.

GEZİ ANNELERİ GEZİ’YE SES OLDU

Etkinlikte, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz da yer aldı. Behramoğlu’nun “Gezi Onurumuzdur” şiirine ses olan anneler, “Gezi zalime, zulme karşı koyuşumuzdur / Gezi omuzdaşlıktır / Gezi insan olma farkıdır dizelerini birlikte okudular. Elvan ve Korkmaz şiir okurken arka planda da, Gezi Parkı’nın ülke tarihine damga vuran kareleri izleyicilere gösterildi.

NUHOĞLU: “TARİHLER YAZILACAK BİR GÜN”

Gezi annelerinden sonra sahneye Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu çıktı. Behramoğlu’nun 2 Temmuz 2016 tarihinde yazdığı “Kan Dökücülüğün Tarihi Yazıldığında” başlıklı şiirini okuyan Nuhoğlu, “Alçaklığın tarihi yazıldığında / Geçmiştekiler, şimdikiler, gelecek olanlar / Tarihin değişmez hükmü boyunlarında / Zalimlik simgesi olarak anılacaklar” dizelerini okudu.

KILIÇDAROĞLU DA ŞİİR OKUDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da etkinliğe video mesajla katıldı. Kılıçdaroğlu, Behramoğlu’nun “Adalet Yürüyüşcülerine” ithafen yazdığı dörtlüklerden birini okuyarak etkinliğe katılanları ve şairi selamladı. Kılıçdaroğlu’nun okuduğu dizeler ise şöyleydi: “Dağ başını duman almış / İşimiz çok, vaktimiz dar / Vatan ağır yaralanmış / Yürüyelim arkadaşlar”

“KENDİME VE HERKESE SORULAR”

“Ataol Behramoğlu benim için çok önemlidir. Bana bestecilik kapısını açmış olan kişidir” diyen yazar Tuna Kiremitçi, vokalde Elis Dubaz ve perküsyonda Orhan Uzun’un eşliğinde ‘Kendime ve Herkese Sorular’ şiirine yaptığı besteyi ilk kez dinleyiciyle buluşturdu. Etkinliğin bir diğer şiir okuyucusu ise usta tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz oldu. ‘Erdem ve Erdemsizlik Üzerine’ şiirini okuyan Aziz, “Zafer, erdemin olacaktır” dedi. Seslendirme sanatçısı Ebru Saçar da, Behramoğlu’nun umudun her daim olduğunu vurgulayan ‘Yeni Bir Sayfa’ şiirine ses oldu. Etkinliğin son performansını ise Sanatçılar Yürüyor Platformu’ndan dört tiyatrocu, ‘Adalet Yürüyüşçülerine Selam’ şiirini kendilerine has mizansenleriyle yorumladı.

“ENERJİYİ YOK EDEMEZLER”

Behramoğlu, finalde tüm sanatçı dostları, sevenleri ve Yüksek Caddesi direnişçilerinden KHK ile işten atılan öğretmen Acun Karadağ ile birlikte sahneye çıktı. Konuşmasına ‘söz bitti’ diyerek başlayan Behramoğlu, “Mayakovski’nin bir şiirinde, “Söz bitti, söz sırası sende mavzer yoldaş” diyor. Bizim mavzerimiz de sözlerimiz ama şiir sözlerimiz. Dedim ki arkadaş bu düşündüklerini şiir olarak yazacağım. Söz yetmedi şiir yazdım. Şimdi de şiir okumayacağım, konuşuyorum. Çünkü neden? Sevgili arkadaşlarım o kadar güzel okudular ki hepsine hayranlıklarımı iletiyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Onlarla birlikte olmak büyük mutluluk veriyor. Arkadaşlar ne mutlu ki buradayız. Ne mutlu ki böyle sanatçılarımız var. Ne mutlu ki biziz. Bütün samimiyetimle söylüyorum, hepimizi yok edebilirler ama bizden yükselecek enerjiyi yok edemezler. Namık Kemal’lerden, Nazım’dan, Mustafa Kemal Atatürk’ten yükselecek enerjiyi yok edemezler.” dedi.