Haftalık Bağımsız Gazete 01 Şubat 2019
Gönüllülerden
Gönüllülerde bu hafta
Gönüllülerde bu hafta
Yaşam
Unutmaya inat “Hatırlama Bahçesi
Unutmaya inat “Hatırlama Bahçesi"
Yazı Dizisi
DÜNYANIN DÖNGÜSÜ - 8
DÜNYANIN DÖNGÜSÜ - 8
Gündem
Ayrılık Çeşmesi istasyonu kapandı
Ayrılık Çeşmesi istasyonu kapandı

Bedri Baykam’ın son 10 yılı bu sergide

Ressam Bedri Baykam’ın “Son On Yıldan Seçki” adlı sergisi 31 Ocak- 3 Mart tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşuyor

Bedri Baykam’ın son 10 yılı bu sergide
GazeteKadıköy

Mine Gülener’in organizasyonunu üstlendiği sergide Bedri Baykam’ın “4D” tuval üzerine yaptığı eserler, “Tarihin Röntgencisi” sergisinden eserler ve son yıllarda yaptığı çalışmaları yer alacak.

Bedri Baykam’ın son dönem resimlerinin yer aldığı sergi 3 Mart tarihine kadar görülebilir. Baykam’ın son dönem eserleri üzerine, ‘Tarihin Röntgencisi’ sergisinin kataloğunda sanat eleştirmeni Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın şu ifadeleri yer alıyor: “Baykam’ın karşımızda duran son dönem resimleri, onun 1980’li yıllardan bu yana oluşturup ortaya koyduğu sanatsal dilin ve geliştirdiği sanatın bir sentezi niteliğini taşıyor. Yaklaşık otuz yıl boyunca üretilmiş bu sanat, farklı dönemlerin dalgalanmalarından, öne çıkardığı farklı sanatsal ifadelerden ve elbette anlayışlardan etkilendiği kadar, onları da derinden etkilemiştir.”

1957 yılında Ankara’da doğan Bedri Baykam’ın eserleri bugüne kadar Bern, Cenevre, New York, Washington, Paris, Londra, Roma, Münih, Stockholm, San Francisco ve Berlin başta olmak üzere tüm dünyada sergilendi. Bugüne kadar yarısı uluslararası olmak üzere 139 kişisel sergi açan sanatçının  eserleri, Berlin Academie der Künste, Barcelona Picasso Museum, Roland-Garros Museum, Pinacothèque de Paris, Stedelijk Schiedam, Museum der Moderne Salzburg, Osthaus Museum Hagen, Künstlerhaus Bethanien Berlin, Bahrain National Museum gibi müzelerde ve Kahire, Venedik, İstanbul ve Buenos Aires Bienalleri’nde sergilendi.

Etiketler; #bedri baykam
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.