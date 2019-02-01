Bedri Baykam’ın son 10 yılı bu sergide

Ressam Bedri Baykam’ın “Son On Yıldan Seçki” adlı sergisi 31 Ocak- 3 Mart tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşuyor

Mine Gülener’in organizasyonunu üstlendiği sergide Bedri Baykam’ın “4D” tuval üzerine yaptığı eserler, “Tarihin Röntgencisi” sergisinden eserler ve son yıllarda yaptığı çalışmaları yer alacak.

Bedri Baykam’ın son dönem resimlerinin yer aldığı sergi 3 Mart tarihine kadar görülebilir. Baykam’ın son dönem eserleri üzerine, ‘Tarihin Röntgencisi’ sergisinin kataloğunda sanat eleştirmeni Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın şu ifadeleri yer alıyor: “Baykam’ın karşımızda duran son dönem resimleri, onun 1980’li yıllardan bu yana oluşturup ortaya koyduğu sanatsal dilin ve geliştirdiği sanatın bir sentezi niteliğini taşıyor. Yaklaşık otuz yıl boyunca üretilmiş bu sanat, farklı dönemlerin dalgalanmalarından, öne çıkardığı farklı sanatsal ifadelerden ve elbette anlayışlardan etkilendiği kadar, onları da derinden etkilemiştir.”

1957 yılında Ankara’da doğan Bedri Baykam’ın eserleri bugüne kadar Bern, Cenevre, New York, Washington, Paris, Londra, Roma, Münih, Stockholm, San Francisco ve Berlin başta olmak üzere tüm dünyada sergilendi. Bugüne kadar yarısı uluslararası olmak üzere 139 kişisel sergi açan sanatçının eserleri, Berlin Academie der Künste, Barcelona Picasso Museum, Roland-Garros Museum, Pinacothèque de Paris, Stedelijk Schiedam, Museum der Moderne Salzburg, Osthaus Museum Hagen, Künstlerhaus Bethanien Berlin, Bahrain National Museum gibi müzelerde ve Kahire, Venedik, İstanbul ve Buenos Aires Bienalleri’nde sergilendi.