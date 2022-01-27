Batman’dan Kürtçe tiyatro geliyor

Batman Yeni Sahne, “Serbaz” adlı Kürtçe oyunlarıyla Moda Sahnesi’nde konuk oluyor

Hristo Boyçev tarafından yazılan Serbaz, Yakup Selimoğlu tarafından uyarlanıp Kürtçe’ye çevrildi. Yönetmenliğini de yine Yakup Selimoğlu üstlendi.

Oyun savaş sırasında, Balkan dağlarında belirsiz bir yerde, hiçbir şeyin “ne ilaç ne yatak çarşafı, ne doğru dürüst yiyecek, giyecek” hiçbir şeyin olmadığı, manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçer. Kaderlerine terk edilmiş ve donmamak için aynı odada birlikte kalmak zorunda olan ilginç ama zararsız altı deli ve yine onlar kadar ilginç olan doktor... Ve bir sabah manastırın bahçesine bir gökten bir sandık düşer... İç içe geçmiş halkların, birbiri içine dal budak salmış kültürlerin vatanı Balkan Yarım Adası'nda akıl sahiplerinin başaramadığı birarada yaşayabilme durumunun, delilerce başarılmasının, insanın büyük bir hayal ve paranoya da olsa harika bir dünyayı arayışının trajikomik öyküsü.

Batman Yeni Sahne tiyatrosunun sahneye koyduğu oyun 1 ve 2 Şubat tarihlerinde 20.30’da Moda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Kürtçe sahnelenen oyunda Türkçe üst yazı olacak.