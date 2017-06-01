Başka Dünyalar’dan sesler…

Otizm konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Başka Dünyaların Ustaları projesi, General Klima’nın hayata dezavantajlı bir başlangıç yapan bireylere destek vermek arzusundan doğan, aynı amaç uğrunda çalışan bir grup sanatçı, uzman, eğitmen, aktivist, gönüllü ve ebeveynin katılımıyla da şekillenen bir oluşum.

Otizmli yetişkin ve çocuklarla uzun yıllardır çalışma deneyimine sahip çekirdek kadro, çeşitli dernek ve kurumlarla dirsek teması içerisinde ilk periyodu 5 ay sürecek bir dizi atölye tasarladı. Aylardır süren hazırlık süreci sonucunda da Ocak 2017 itibariyle atölyelerde çalışmaya başlandı.5 aydır her hafta sonu gerçekleşen seramik, tiyatro, müzik ve fotoğraf atölyeleri 28 Mayıs itibariyle sona erdi. 2 Haziran Cuma günü 12:00-15:00 arası Kadıköy Moda Sahnesi'nde gerçekleşecek etkinlikte, tüm atölyelerimizin performanslarını bir arada sergilenecek.