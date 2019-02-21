Atölyealtı Sanat Kolektifi, sanat ve siyaset ilişkisi üzerine yaptığı söyleşileri kitaplaştırdı

Sanatın sadece sanatla sınırlı kalmaması için yaptıkları çalışmaları bilim, felsefe ve siyasetle birlikte toplumcu bir bakış açısıyla sunan Atölyealtı’nın çoğunluğunu Kadıköy’de yaptığı söyleşiler kitap olarak okurlarla buluştu. Patika Kitap’tan çıkan ve “Başka Bir Sanat Mümkün mü?” adıyla raflarda yerini alan kitapta; “Bugün kapitalist üretim ilişkileri içerisindeki sanat ve sanatçı bu ilişkilerden muaf mıdır? Üretilen her sanat eseri meta mıdır? Sanatın özerkliği neoliberalizm koşullarında mümkün müdür? Avangard sanat postmodernizm koşullarında varlığını sürdürebilir mi? Herkesin sanatçı olduğunun öne sürüldüğü bir dönemde sanat demokratikleşmiş midir?” sorularına cevap aranıyor.

Sanatın estetik ve toplumsal siyasetle ilişkisine odaklanan kitabın editörlüğünü Serhat Yüksekbağ üstlendi. Alâeddin Şenel, Ali Artun, Aylin Kuryel, Begüm Özden Fırat, Ceren Özpınar, Doğan Göçmen, Emre Zeytinoğlu, Ezgi Bakçay, Feyyaz Yaman, Fırat Arapoğlu, Fuat Ercan, Julian Stallabrass, M. Kemal Coşkun, Sungur Savran ise yazılarıyla yer alıyor.

SANAT DA HER ŞEY GİBİ KRİZDE

Kitap, hem sanat öğrencileri için hem de sanat ve politika ilişkisi üzerine yürütülen çalışmaları izlemek isteyenler için kaynak niteliğinde. Atölyealtı, kitabın hazırlanma amacını ise şu sözlerle ifade ediyor: “Sanatın topyekûn piyasaya teslim olduğunu, hiçleştiğini, tüm gücünü yitirdiğini iddia etmiyoruz. Aksine, ‘Başka bir dünya mümkün mü?’ sorusundan yola çıkarak, ‘Başka bir sanat mümkün mü?’ sorusunu sormanın bir zorunluluk hâlini almış olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Çünkü her şeyin sanat, herkesin sanatçı kabul edildiği günümüzde sanat alanının giderek silikleştiğini görüyoruz. Mevcut dünya ve kapitalist üretim biçimi bir bunalım içerisindedir. Bu bunalım hayatın her alanında kendini hissettirirken, sanatın tüm dallarında ciddi bir dizi krizin belirginleşmesi, bu krizlerden çıkış yollarının aranmasına yol açıyor. Nitekim elinizdeki kitabın merkeze koyduğu günümüzün sanat tartışmaları da buna işaret etmektedir.”