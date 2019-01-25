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Barış Manço sevgiyle anılıyor

Yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan usta sanatçı Barış Manço aramızdan ayrılışının 20’inci yılında Kadıköy’de anılacak

Barış Manço sevgiyle anılıyor
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” programı 1 Şubat Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Aydilge’nin konser vereceği gecede Manço’nun ailesi, sevenleri biraraya gelecek ve onun şarkılarını söyleyecek.

Moda’daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Barış Manço için düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Moda’daki Evi de 1 Şubat Cuma günü 24:00’e kadar ziyaretçileri için açık olacak. Barış Manço’nun eşyalarının görülebileceği ev ücretsiz gezilebilecek.

Etiketler; #barış manço #anma #aydilge #konser
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