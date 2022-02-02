Barış Manço Kadıköy’de anıldı

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 23. yıldönümünde Kadıköy’de anıldı. Müze haline getirilen evi her yıl olduğu gibi bu yıl da gece yarısına kadar ziyaretçilerini ağırladı; kendi kurduğu Anadolu rock grubu Kurtalan Express ise Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi

7’den 70’e herkesin Barış Abi’si, Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden Barış Manço, ölümünün 23’üncü yıldönümünde Kadıköy’de anıldı. 31 Ocak Pazartesi günü Moda’da bulunan evi gece yarısına kadar ücretsiz olarak ziyarete açıldı.1 Şubat Salı günü ise Caddebosta Kültür Merkezi’nde Kurtalan Express konseri gerçekleşti. Kadıköylüler konser boyunca Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

BARIŞ MANÇO’NUN EVİ ZİYARETE AÇILDI

Barış Manço’nun Kadıköy Moda’da bulunan evi, her sene olduğu gibi bu sene de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Onu hiç görmemiş fakat şarkılarıyla büyümüş birçok çocuk ve genç de Barış Manço’nun evini ziyaret etti. Barış Manço’yu ziyaretçilere sorduk.

“EN ÇOK KRAVATLARI İLGİMİ ÇEKTİ”

Cansu Ahmetoğlu: “Barış Manço’nun evini ilk defa ziyaret ettim. Her şey çok güzel muhafaza edilmiş. Barış Manço’nun evini gezerken bir yandan onun şarkılarını dinliyor olmak beni oldukça duygulandırdı. Kesinlikle herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. İçeride en çok Barış Manço’nun kullanmış olduğu kravatlar ilgimi çekti. Ne kadar renkli bir kişilik olduğunu içeride bulunan kişisel eşyalarından anlamak mümkün.”

“KENDİSİ BURADAYMIŞ GİBİ”

İsmail Pınar: “Bir türlü Barış Manço’nun evini ziyaret etmek nasip olmamıştı ama bugün geldim. Ben çok küçükken vefat ettiği için o günleri net hatırlamıyorum ama burada insan çok değişik şeyler hissediyor. Barış Manço benim için çok değerli bir insan, küçüklüğümden beri onun şarkılarıyla büyüdüm. Eşyalarını görüp evini gezdiğim zaman sanki kendisi buradaymış gibi hissettim. Ayrıca vefat ettiği gece evinin halka açılması da çok güzel düşünülmüş bir uygulama.”

“ÖLDÜĞÜ GÜN DOĞDUM”

Sümeyye Olkun: “Barış Manço’nun evinin müze olduğunu biliyordum ama daha önce hiç ziyaret etme fırsatım olmamıştı. Bugün benim doğum günüm. 31 Ocak 1999 yılında doğdum, tam da Barış Manço’nun ölüm yıl dönümünde. O yüzden bugün burada olmanın anlamı benim için çok farklı. Ev çok güzeldi. Zaten Barış Manço çok zevkli bir kişilik, bunu seçtiği eşyalardan da anlayabiliyoruz. Her şeye bayıldım. Çocuklarının çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir evde yapabildikleri için ve babaları Barış Manço olduğu için.”

“ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM”

Deniz Arlı: “Bugün Barış Manço’nun evini ilk kez ziyaret ettim. Gerçekten yaşayan bir ev diyebilirim. Mobilyalar antika olarak gözükse de bence oldukça kullanışlı. Banyosu bence günümüzün çok çok ilerisinde tasarlanmış bir banyo. Ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama her şey çok kullanışlı duruyor. Barış Manço yaşamayı bilen, gezmeyi seven, herkese rol model olmuş bir insan. Ülkemizin böyle bir sanatçısı olduğu için çok şanslıyız. Şarkılarının hepsinde bir ironi var. Evin etrafında gördüğümüz domates, biber, patlıcan, eşek, ayı heykelleri, bunlar bile çok enteresan. Çocukluğuma döndüm diyebilirim. Çok memnun kaldım, iyi ki gelmişim.”

KURTALAN EXPRESS’TEN MANÇO ŞARKILARI

Barış Manço’nun 1978 yılında kurduğu ve ölümüne dek birlikte çaldığı Anadolu rock grubu Kurtalan Express, 1 Şubat Cumartesi akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Usta sanatçı, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz” konseriyle anıldı. Grupta solist olarak Tolga Akyurt, klavyede Bülent Güven, elektro gitarda Cem Yalçın Kaya ve Ahmet Güven, bateride Cihangir Akkuzu yer aldı. Barış Manço'nun sevilen eserlerinin seslendirdiği konserde eşi Lale Manço ve oğlu Doğukan Manço da konuşma yaptı. Yoğun ilginin yaşandığı konserde, seyirciler de şarkılara eşlik etti.