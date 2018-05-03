Baran ve Gencer anılıyor

Besteci İlhan Baran ve efsane soprano Leyla Gencer, ölüm yıldönümlerinde Kadıköy’de yapılacak konserlerle anılacak

Türkiye'nin üçüncü kuşak çağdaş müzik bestecilerinden ve eğitimcilerinden İlhan Baran, ölümünün 2. Yılında Kadıköy’de anılacak.

6 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapılacak olan İlhan Baran'ı Anma Konseri’nde, Cihat Aşkın (keman), Çağ Erçağ (çello), Özgür Aydın (piyano), Muhiddin Dürrüoğlu (piyano) ve Tuncay Kurtoğlu (bas) sahne alacak. Konserde Baran’ın; 3 Soyut Dans, Mavi Anadolu, 3 Bagatel, Sonatina, Siyah ve Beyaz, 4 Zeybek, Evlerinin Önü, Ferayi, Kolbaşı, Köroğlu ve Dönüşümler besteleri seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Rengim Gökmen, İlhan Baran için "Hem mesleki, hem de kişilik formasyonumun gelişmesinde büyük rol oynayan hocam İlhan Baran, eğitimci yönüyle de, eserleriyle de hak etmiş olduğu değeri yaşamında pek göremedi. O bestecilik ve yorumculuk sanatlarına çok daha felsefi, derin ve toplumsal değerlendirmeler yaparak bakardı. Onun bu kendine özgü bakış açısı, tüm öğrencilerine yol gösterici olduğu gibi kendi eserlerine de çok özgün bir dil kazandırmış, sayı olarak çok olmasa dahi nitelik olarak yüksek değerde eserler ortaya koymasını sağlamıştır. Keşke yaşamında onu biraz daha anlayabilsek, biraz daha dinleyebilsek, eserlerini biraz daha ortaya çıkarabilseydik. Belki o zaman çağdaş Türk müzik yaşantısında onun çok özgün dilindeki örneklerin çoğalmasını sağlayabilirdik. Türkiye'de bugün çağdaş genç bestecilerimiz övünülecek eserler ortaya çıkarabiliyorlarsa bundaki önemli paylardan biri hocam İlhan Baran'a aittir. Tüm yaşamı boyunca bilimsel ve sanatsal amaçları uğrunda öğrenciler yetiştirmek için çalışmış, yaşantısı boyunca hiç kendi reklamını yapmamış bilim adamı ve sanatçıların öldükten hemen sonra unutulduğu ülkemizde İlhan Baran'ı hatırlayarak anısına bu konseri düzenleyen Kadıköy Belediyesi'ni ve tüm sanatçı arkadaşlarımı kutluyor, herkese içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum." dedi. (Biletler, Süreyya Operası gişesinden veya https://kkm.kadikoy.bel.tr/anasayfa.aspx adresinden temin edilebilir.)

Gencer’e Verdi’li anma

20.yy’ın en önemli sopranolarından “Türk Divası” Leyla Gencer, ölümünün 10. Yılında anılacak. Gencer’i, vefat ettiği 2008 yılından beri her yıl Mayıs ayında yıldız öğrencilerinin sahne aldığı bir konser ile anan İstanbul ÜniversitesiDevlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı bu yıl da geleneği bozmuyor. 9 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’ta Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’ta yapılacak ücretsiz konserle bu yıl da lisansüstü öğrencileri ve piyanistleri piyano eşliğinde opera ve lied repertuvarının seçkin örneklerini seslendirecekler.

Dünyanın önde gelen sopranolarından Gencer için bir anma da Verdi’nin Requiem’i ile olacak. Giuseppe Verdi’nin, ünlü İtalyan edebiyatçı Manzoni’nin ölümü için bestelediği Requiem, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle seslendirilecek. Eserin korosunu Emanuela Aymone çalıştırdı. Meksikalı tenor Fabian Lara’nın konuk olduğu konserde diğer solistler soprano Perihan Artan, mezzosoprano Nesrin Gönüldağ ve bas Suat Arıkan. Eseri, şef Antonio Pirolli yönetecek. Konser; Aya İrini Müzesi’nde 11 Mayıs Cuma saat: 20.00’de gerçekleşecek. (İnternet Bilet Satış: www.operabale.gov.tr / www.biletiva.com )