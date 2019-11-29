Balenin sahne arkası fotoğraflarda

Salih Güler’in küratörlüğünde ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin işbirliği ile hazırlanan “12” Fotoğraf Sergisi, bir balenin sahne arkasını ve dansçılarının her anının ilk kez konu alınması ile öne çıkıyor

Banu Tanverdi, Beril Baytan, Canan Çalışkan, Canan Erenmemişoğlu, Figen Ongun, Harika Yücel, İlkem Özar, Murathan Yıldız, Neşe Karaarslan, Nurhayat Baysal, Seda Welsh ve Şemsi Spencer’dan oluşan 12 fotoğrafçının estetik bir dille hazırladığı “12” Fotoğraf Sergisi 30 Kasım Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi Fuayesi’nde kapılarını tüm sanatseverlere açıyor.

Sergi ile ilgili projenin küratörü Salih Güler, “Amacımız, çok değerli bale sanatçılarımızın, sahne önünden ziyade ‘önce insan’ olmanın ipuçlarını yansıtan arka plan fotoğraflarını çekerek izleyicilere ulaştırmak. Umarım yaptığımız “12” Fotoğraf Projesi

ile el üstünde tutmamız gereken az sayıdaki bale sanatçılarımıza gereken değeri vermiş oluruz. Onlar çok daha fazlasını hak ediyorlar.” diyor.

Başta İstanbul Devlet Opera ve Balesi olmak üzere Mastercard, Marufane, Le Meridien ve Adil Varlık Yönetim’in desteği ile gerçekleşen sergi 30 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

