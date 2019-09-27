Bahariye’de “Özgün Diyaloglar”

Sergide Abdurrahman Kaplan, Benan Çokokumuş, Bolotbek Mambetov(Rusia), Çağla Yeliz Usta, Çiğdem Koçak, Devrim Erbil, Esra Köseaydın, Esma Tatar, Funda İyce Tunceli, Gülten İmamoğlu, Hayrettin Sönmez, Marcela Makrucz (Argentina), Rezan Özger, Roberta Savolini (Italy ), Salimeh Amanjani (İran), Seyhan Demir, Ümit Gezgin, Ümit Z.Bayındır Gezgin, Katerina Nikoltsou (Greece), Keiichi Nakamura (Japan), Yasemin Topçuoğlu’nun özgün resim, seramik, heykel ve baskı çalışmaları yer alıyor.
Bahariye Sanat Galerisi, 26 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında 21 sanatçının “Özgün Diyaloglar” uluslararası karma sergisine ev sahipliği yapıyor
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