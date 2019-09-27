Haftalık Bağımsız Gazete 27 Eylül 2019
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Bahariye’de “Özgün Diyaloglar”

Bahariye Sanat Galerisi, 26 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında 21 sanatçının “Özgün Diyaloglar” uluslararası karma sergisine ev sahipliği yapıyor

Bahariye’de “Özgün Diyaloglar”
GazeteKadıköy

Sergide Abdurrahman Kaplan, Benan Çokokumuş, Bolotbek Mambetov(Rusia), Çağla Yeliz Usta, Çiğdem Koçak, Devrim Erbil, Esra Köseaydın, Esma Tatar, Funda İyce Tunceli, Gülten İmamoğlu, Hayrettin Sönmez, Marcela Makrucz (Argentina), Rezan Özger, Roberta Savolini (Italy ), Salimeh Amanjani (İran), Seyhan Demir, Ümit Gezgin, Ümit Z.Bayındır Gezgin, Katerina Nikoltsou (Greece), Keiichi Nakamura (Japan), Yasemin Topçuoğlu’nun özgün resim, seramik, heykel ve baskı çalışmaları yer alıyor.

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