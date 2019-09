Bağımsızlar Eylül’ü sarıyor

Masallar kadar özgür, hayat kadar sert filmlerin buluşmak noktası 18. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 13 Eylül’de başlıyor. Festival kapsamında Kadıköy’de 86 film izleyiciyle buluşacak

17 yıldır çok seslilikle büyüyen !f ruhu, bu yıl yeniliklerle zenginleşerek 13-22 Eylül günleri arasında söylenecek sözü olanları beyaz perdede buluşturmaya hazırlanıyor. !f Galalar, !f Efsaneler, !f Çocuk, !f Belgeseller !f Keşif, !f Deneysel, !f Çocuk, !f Jenerasyon ve daha birçok kategori altında seçkisini toplayan festival, sinema tutkunlarını ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

Festivalin !f Galalar kategorisinde Venedik'in merak edilen filmlerinden “About Endlessness”, Berlin adayı ve Sundance ödülü sahibi “The Souvenir”, Jim Jarmusch'un yıldız kadrolu filmi “The Dead Don’t Die”, “Too Late to Die Young”, “I Lost My Body”, Karlovy Vary'nin yıldızı "Lara", Cannes'ın Belirli Bir Bakış'ından ödül alan "Beanpole" gibi filmler yer alacak. !f Efsaneler kategorisinde Türkiye Sineması'nda önemli bir yeri olan “Tabutta Rövaşata”, “Ağır Roman”, “Eşkıya”, “C Blok”, “Salkım Hanım’ın Taneleri” gibi filmler gösterime sunulacak. !f Ulusal sayesinde Can Evrenol'un “ Peri: Ağzı Olmayan Kız” filmini izleme fırsatı yakalacağız. !f Deneysel’de, “Lysis”, "Demons" ve "M" filmlerini sinemaseverlerle buluşturacakken !f Keşif, ”End of Season”, “Fugue”, “Nocturne” ve “Song Without a Name” gibi filmlerin ilginç hikayelerini keşfetmemizi sağlayacak. !f Gökkuşağı'nda ise, “End of the Century”, “Being İmpossible” gibi özgürlüğü ve renkleri biraraya getiren filmleri izleyeceğiz. !f Kült kategorisi altında ise “Blue Velvet”, “Eraserhead”, “Lost Highway” gibi dünya sinemasının çığır açan filmleri gösterilecek.

!f İstanbul'un Ezel Akay'ın başkanlığını üstlendiği ulusal kategorideki jüri üyeleri arasında Sibel filmiyle birçok ödüle layık görülen başarılı oyuncu Damla Sönmez ve Asja Krsmanovic yer alıyor. Türkiye'den Kısalar kategorisinin en iyilerini ise jüri başkanı koltuğunda bulunan Anna Henckel-Donnersmarck ve Ayçe Kartal seçecek. Keş!f kategorisinin ödüllü filmlerini Michel Franco başkanlığında Barış Saydam ve Deniz Eyüboğlu Aydın seçecek.

KADIKÖY’DE 3 MEKAN

!f İstanbul, üç şehri birden ziyaret edecek. Festival öncelikle İstanbul'da başlayacak, ardından Ankara ve İzmir'de aynı da gerçekleştirilecek. Kadıköy Belediyesi’nin destekçileri arasında olduğu festivalin ilçelerinden biri de Kadıköy olacak. Bu kapsamda Cinemaximum Budak’ta (Caddebostan Kültür Merkezi) 12, Kadıköy Sineması’nda 39 ve Cinemaximum Akasya’da 35 olmak üzere toplamda 86 film Kadıköylülerle buluşacak. Öte yandan 35 mm film makinesini tekrar kullanıma hazır hale getirerek gösterimlere başlamaya hazırlanan Kadıköy Sineması, makineyi ilk kez festival kapsamında kullanacak. Sinema tarihimizin kült filmlerinden Ağır Roman’ın 35 mm kopyası 17 Eylül Salı akşamı saat 19.00’da gösterilecek.

!F X KESİŞMELER KADIKÖY’DE

Festivalin ‘X Kesişmeler’ bölümünde ise il film çekimleri, film çekmek, yönetmen-yapımcı ilişkileri gibi konularda ücretsiz söyleşiler ve gösterimler olacak. Tasarım Atölyesi Kadıköy’de 15 Eylül Pazar günü 18.00’de Sibel, 20.00’de Son Çıkış; 16 Eylül Pazartesi 20.30’da Güvercin, 22.00’de Gişe Memuru; 17 Eylül Salı 22.00’de Baskın ve 19 Eylül Perşembe 22.00’de de Silsile filmleri gösterilecek. Bu gösterimlerin bazılarına filmin yönetmenleri de katılacak.

Yeldegirmeni Sanat da, “Reddedilmenin Dayanılmaz Hafifliği” başlıklı söyleşiye ev sahipliği yapacak. 19 Eylül Perşembe günü 14:30- 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğe, Reinier Selen (NL) ve Ibo Karatay (NL) katılacak. Rinkel Film’in kurucu yapımcısı Reinier Selen ve yapımcısı Ibo Karatay ile henüz tamamladıkları Arun Karthick’in ikinci uzun metraj filmi “Nasir”’in ortak yapım olarak geliştirme, finans ve prodüksiyon süreçlerine dair deneyimlerini paylaşacak.

PARTİLER KADIKÖY'DE

Sadece filmler değil müzik etkinlikleriyle de öne çıkan !f İstanbul kapsamında Kadıköy’de yapılacak partiler şöyle:

New Wave - Post Punk tribute to INXS Party I 18 Eylül Çarşamba 22.00 @ BİNA

Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek olan 19.00 "Mystify: Michael Hutchence" belgeselinin gösteriminden sonra hiçbir yere kaybolmayın! Türkiye'deki ilk gösterimini 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’​nde yapan ve aynı zamanda ilk yerli punk filmimiz Arada' nın yönetmeni Mu Tunç ve remixleriyle tanınan Orkun Tunç projesi olan Armageddon Turk ile "New Wave - Post Punk tribute to INXS Party"de INXS ruhunun alevleri gece boyunca sönmeyecek!

Nosferatu After Party with Ellyott I 19 Eylül Perşembe 21.30 @Karga

Korku sinemasının önde gelen filmlerinden “Nosferatu Bir Dehşet Senfonisi”; İsrailli müzisyen ve besteci Ellyott'un film için bestelediği canlı performans eşliğinde "Özel Gösterimi" Goethe Enstitüsü ve İsrail Konsolosluğu destekleriyle !f İstanbul'da! Ellyott; elektronik, rock ve klasik müziği büyük bir ustalıkla, yeni ve geleneksel enstrümanları harmanlayarak; hayat dolu, trajik ve büyüleyici bir şekilde yepyeni bir film müziğine dönüştürüyor. Performansın ve filmin etkisini güçlendirecek atmosferiyle Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirilecek gösterimden sonra Karga'da Ellyott'un DJ olarak sahne alacağı tematik parti yapılacak.

http://ifistanbul.com.tr