Bağımsız filmler bu yıl da Kadıköy’ün yolunu tutacak

Yıllardır büyük bir emekle işlenen If ruhu, 18. yılında da söyleyecek yeni sözü olanları aynı duyguda buluşturuyor. Özün bağımsızlığını, yeni doğanın bilgeliğini, çeşitliliğin birlikteliğini keşfetmek isteyenlerle bu yıl 13 – 22 Eylül 2019 tarihleri arasında biraraya gelecek olan If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’ne Kadıköy Belediyesi bu yıl da mekân desteği sunuyor. Bağımsız filmler, tüm İstanbul’a yayılan mekânlarla birlikte Kadıköy’de Caddebostan Kültür Merkezi, Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Yeldeğirmeni Sanat’ta da izlenebilecek.

If İstanbul çatısı altında bu yıl hayat bulan yepyeni bir platform var: If X. Yenidoğan bağımsız filmlere, öğrenme aşkıyla dolu, ruhu genç sinemacılara alternatif bir paylaşım alanı yaratmayı amaçlayan If X, film profesyonelleri ve profesyonelleşmek isteyen herkesi beş gün boyunca sinemanın mutfağında ağırlayacak. Katılımcılar gerçekleştirilen paneller ve atölyelerde film üretme sürecindeki muhtemel zorluklara ve püf noktalarına dair merak ettikleri soruların yanıtlarını burada bulacak. If X platformu kapsamındaki If Okul, yakın geleceğin film profesyonellerinin kolektif çalışmayla bir filmin açılış sahnesini çektikleri tek platform, Pitching Keşif ise ilk ya da ikinci filmlerini gerçekleştirecek yönetmenleri destekleyen tek film festivali olacak.

JÜRİ BAŞKANI EZEL AKAY

If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde bu yıl ilk kez Ulusal Yarışma düzenlenecek. If Ulusal’ın jüri başkanlığını ise yönetmen Ezel Akay yapacak.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yarışma bölümleri Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinden oluşuyor. İlk ya da ikinci filmini gerçekleştirmiş yönetmenlerin yarıştığı Keş!f ile sinemaseverler, farklı coğrafyalarda doğmuş, cesur anlatımları ve biçimsel arayışlarıyla film yaratımında yeni sayfalar açan isimleri keşfediyor.