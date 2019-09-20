Baba Sahne’den oyun yazma yarışması

Baba Sahne kadın konulu oyun yazma yarışması düzenliyor

Şevket Çoruh’un kurduğu Kadıköy’lü tiyatro sahnesi Baba Sahne oyun yazarlarının teşvik edilmesi, tiyatro oyunu repertuvarının gelişmesi ve zenginleşmesi amacıyla bu yıl ilk kez ‘Oyun Yazma Yarışması’ düzenliyor.

Yarışmanın seçici kurulunda Seçkin Selvi, Ayşenil Şamlıoğlu, Özen Yula, Selen Korad Birkiye ve Tilbe Saran yer alıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Oyun Yazma Yarışması”nın teması, kadına şiddetin giderek artması nedeniyle “Kadın” olarak belirlendi.

Adayların en fazla 1 (bir) özgün eser ile başvurabileceği “Oyun Yazma Yarışması”na, daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş eserler kabul ediliyor. Birincilik ödülünün 10.000 TL, ikincilik ödülünün 7.500 TL, üçüncülük ödülünün ise 5.000 TL olduğu yarışma için başvuru formu http://www.babasahne.com adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi 17 Ocak 2020 olan yarışmada dereceye giren eserler; Afife Jale’nin Apollon Sineması’nda ilk sahneye çıktığı tarih olan 22 Nisan 1920’nin 100. yıldönümü anısına, 1 Nisan 2020’de Baba Sahne’de gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak.