Baba Sahne’de “oyuna devam”

Baba Sahne’de sezon haziran sonuna kadar devam ediyor

Baba Sahne’nin ödüllü prodüksiyonlarından “AşkÖlsün” 29 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.30’da; Kanlı Komedya ‘Caligula’ ise 31 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da Baba Sahne’de seyirciyle buluşacak.

Günay Karacaoğlu’nun tek başına rol aldığı “AşkÖlsün” seyircileri ilişkilere, gündelik hayata dair hem eğlenceli hem de hüzünlü bir sorgulamaya davet ediyor. Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Üstündağ ve Pınar Coşkun’un birlikte rol aldığı Kanlı Komedya ‘Caligula’ise çılgın ve zalim Roma İmparatoru Caligula’nın hayatından bir kesiti trajikomik bir anlatımla sahneye taşıyor.

SAHNEDE 200. HAMLET

Baba Sahne’nin iki sezondur kapalı gişe oynayan bol ödüllü komedisi “Bir Baba Hamlet”, haziran ayında da sahneden inmiyor.

Shakespeare’in başyapıtı “Hamlet”i, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun yüksek enerjili performanslarıyla ve kahkaha dolu alışılmadık bir yorumla sahneye taşıyan “Bir Baba Hamlet” 1, 2, 12, 13, 14, 20 ve 21 Haziran’da Baba Sahne’de seyircisiyle buluşacak. “Bir Baba Hamlet”, 2 Haziran Pazar günü aynı zamanda 200. oyununu kutlayacak.

DON KİŞOT DALYA DİYECEK

3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Ozan Güven’e Yılın Erkek Oyuncusu, Günay Karacaoğlu’na ise Yılın Kadın Oyuncusu ödüllerini getiren Baba Sahne prodüksiyonu “Don Kişot’um Ben” de haziran ayında da hız kesmiyor.

Sahnelendiği ilk günden bu yana kapalı gişe oynayan “Don Kişot’um Ben” 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 ve 19 Haziran’da Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak. 19 Haziran Çarşamba akşamı 100. kez sahnelenecek olan oyun, daha ilk sezonunda “Dalya” demenin gururunu yaşayacak.

Oyunların biletleri, www.babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.