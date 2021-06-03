Baba-kızın yeni sergisi Ürün’de

Reha Yalnızcık ve Perincan Yalnızcık’ın yeni sergisi Ürün Sanat Galerisi’nde açıldı

Baba-kız ressamlar Reha ve Perincan Yalnızcık, Kadıköy’de yeni sergilerini açtı. Ürün Sanat Galerisi’nde 26 Mayıs’ta açılan sergi “Daha Güzel Bir Dünya İçin Kadın İçin Elele” adını taşıyor. Sergi 26 Haziran’a kadar gezilebilecek.

1950 İstanbul doğumlu Reha Yalnızcık, 1975 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümü mezunu. Orta öğrenimi sırasında tanıştığı Grafik Sanatların birçok dalında ürünler verdi, ödüller aldı. Basın yayın kuruluşlarının gazete ve dergi tasarımlarından logolarına kadar farklı alanlarında da çalıştı. 80’in üzerinde kişisel sergi açtı, 100'ün üzerinde karma sergiye katıldı. 1992 yılında sanatçıya Çocuk Vakfı tarafından "Son Kırk Yılın Çocuk Resimlerine Katkı Ödülü", Inepo'nun ilk kez dağıttığı "Çevre Sanat Ödülleri"nden "Resim Dalı" ödülü verildi. (2001) 2013 yılında ise Dünya Kardeşlik Birinciliği Mevlana Yüce Vakfı’nın, Plastik Sanatlar ödülüne layık görüldü.

Kızı 1987 doğumlu Perincan Yalnızcık ise 2008’de Marmara Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nü ikinci olarak bitirdi. FMV Işık Okulları’nda Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışıyor, ayrıca Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. Dört kişisel sergiye imza atan Yalnızcık, babasıyla birlikte 16.sergiyi açmış oldu.