Avrupa’ya müzik yolculuğu: Müziğin Mabetleri

Yalçın Akyıldız Berlin'den Prag'a, Viyana'dan İngiltere'ye dünyanın farklı şehirlerindeki konser salonlarının hikâyesini “Müziğin Mabetleri” kitabında topladı

Müzisyen Yalçın Akyıldız, Avrupa’nın 30 konser salonunu “Müziğin Mabetleri” isimli kitabında biraraya getirdi. Literatür Yayınları’ndan çıkan kitap, Viyana’dan Berlin’e, Prag’dan Helsinki’ye, Varşova’dan Hamburg’a, Londra’dan Paris’e pek çok şehrin konser salonunun öyküsünü anlatıyor.

Akyıldız Royal Albert Hall’de bir konser sırasında başlayan kitap yazma hayalinin peşinden giderek on yıl boyunca 31 şehirde 37 konser salonunu ziyaret etmiş. Yazarın Avrupa’da gezdiği konser salonlarından 30’unu biraraya getirdiği Müziğin Mabetleri kitabında Royal Albert Hall, Herkulessaal, Bozar, Musikverein gibi Avrupa’nın büyük ve önemli konser salonlarına dair bilgiler yer alıyor. Fakat kitapta sadece konser salonlarının akustik ve mimari özelliklerine dair bilgiler yok. Müziğin Mabetleri’ni aynı zamanda bir gezi kitabı olarak kurgulayan yazar şehirlerin kültürel ve sosyal hayatına dair bilgileri, yeme içme kültürünü, parkları, sokakları kendi gözünden anlatıyor. Bu yolculuk sırasında Akyıldız’a bu şehirlerle yolu kesişen Dostoyevski, Tolstoy, Kafka, Orhan Veli gibi usta yazar ve şairler de eşlik ediyor.

Büyüleyici konser salonlarının fotoğraflarıyla anlatıldığı kitap özellikle müzik ve seyahat tutkunları için okunması gereken kitaplar arasında demek mümkün.

Kitapta yer alan konser salonlarına ait bilgilerden bazıları şöyle:

Royal Albert Hall (İngiltere): Kraliçe Victoria’nın eşi Prens Albert tarafından 1851 yılında düzenlenen Büyük Fuar’ın başarısı üzerine benzer etkinliklerin sürekli olması amacıyla inşa edilen Royal Albert Hall’un ilk başta 30 bin kişilik olması planlanmıştı. Mali sebepler nedeniyle bu sayı yedi binde tutuldu. Resmi açılışının yapıldığı 1871 yılında sadece 35 etkinlik gerçekleşirken, bugün 2 milyona yakın kişinin izlediği 400’ün üzerinde etkinlik düzenleniyor.

Musikverein (Viyana): İlk olarak 1939 yılında gerçekleştirilen konserler, bugün 70’ten fazla ülke televizyonu tarafından canlı yayınlanıyor. Johann Sttrauss ailesi ve çağdaşlarının bestelediği eserlerden oluşan konserlerin biletleri, bir yıl öncesinden çekilişle satılıyor.

KKL Lurzen (İsviçre): Salonun akustik tasarımı ve uygulaması ABD’li Russel Johnson tarafından gerçekleştirildi. Zaten KKL salonun asıl marifeti ve şöhreti, müziğin türüne, orkestranın büyüklüğüne göre değişebilen akustiğiyle bu değişimi sağlayan “yankılama odaları”ndan geliyor.