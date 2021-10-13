AVM’deki müzik

Anadolu yakasının bir alışveriş merkezi içindeki nadir müzik mekanlarından Tamirane Akasya’da kültür-sanat sezonu açıldı. Akasya AVM içinde bulunan mekanda, her ay farklı temalarda etkinlikler düzenleniyor. Ekim ayındaki etkinlikler şöyle:

16 Ekim Cumartesi – 22.00 / Burcu Durmaz, Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca dahil birçok dünya dilinde oluşturduğu repertuvarının yanı sıra Jazz'dan Latin'e; Tango'dan yerli ve yabancı pop, rock, müzikallere kadar uzanan zengin repertuvarıyla sahnede olacak.

21 Ekim Perşembe – 21.00 / Hakkı Atasagun’un, müzisyen dostlarıyla kurduğu “Friends” grubu, bir araya gelerek dönemlerin en çok tutan parçalarını kendilerine has yorumlarıyla, dinleyenlerle buluşturmaya devam ediyor.

22 Ekim Cuma – 22:00 / Latin müziğin eğlenceli grubu “Cafe Cubano”, bol danslı bir gece vaat ediyor.

23 Ekim Cumartesi – 22.00 Amerika’da kurulan ve swing, soul, jazz, blues tarzında müzik üreten Tin Pan Band, uzun bir aradan sonra yeniden sahne alacak.

24 Ekim Pazar – 21.30 / Üniversite öğrencilerinin kampüse dönüş günlerinde çok özlediği konserler ve etkinliklere kavuşacağı “Kampüse Dönüş Festivali” etkinlikleri kapsamında, “Aylenizin funk grubu” mottosuyla kurulan “Paprika” konser verecek.