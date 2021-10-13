AVM’deki müzik

Anadolu yakasının bir alışveriş merkezi içindeki nadir müzik mekanlarından Tamirane Akasya’da kültür-sanat sezonu açıldı. Akasya AVM içinde bulunan mekanda, her ay farklı temalarda etkinlikler düzenleniyor. Ekim ayındaki etkinlikler şöyle:
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15 Ekim Cuma – 22.00 Kendine has yorumlarıyla müzik sahnesine yeni bir soluk getiren Nuri Harun Ateş, dünyadaki sayılı kontrtenorlardan. “Kafası Karışık Kontrtenor” projesi kapsamında, operadan caza, alaturkaya türler arası erformans sunacak.
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16 Ekim Cumartesi – 22.00 / Burcu Durmaz, Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca dahil birçok dünya dilinde oluşturduğu repertuvarının yanı sıra Jazz'dan Latin'e; Tango'dan yerli ve yabancı pop, rock, müzikallere kadar uzanan zengin repertuvarıyla sahnede olacak.
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21 Ekim Perşembe – 21.00 / Hakkı Atasagun’un, müzisyen dostlarıyla kurduğu “Friends” grubu, bir araya gelerek dönemlerin en çok tutan parçalarını kendilerine has yorumlarıyla, dinleyenlerle buluşturmaya devam ediyor.
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22 Ekim Cuma – 22:00 / Latin müziğin eğlenceli grubu “Cafe Cubano”, bol danslı bir gece vaat ediyor.
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23 Ekim Cumartesi – 22.00 Amerika’da kurulan ve swing, soul, jazz, blues tarzında müzik üreten Tin Pan Band, uzun bir aradan sonra yeniden sahne alacak.
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24 Ekim Pazar – 21.30 / Üniversite öğrencilerinin kampüse dönüş günlerinde çok özlediği konserler ve etkinliklere kavuşacağı “Kampüse Dönüş Festivali” etkinlikleri kapsamında, “Aylenizin funk grubu” mottosuyla kurulan “Paprika” konser verecek.
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30 Ekim Cumartesi – 21.30 / Şişli’de Bir Apartman “Lüküs Hayatın Hikayesi” gösterisi sahnede. Bu hikaye lüküs hayatın 28 yıllık Şehir Tiyatrosu geçmişi üzerinden, yazıldığı tarih ve günümüz itibari ile Türk insanının üzerinde bıraktığı etki ve hala devam eden güzel bir serüven olmasının hikayesi sunulacak.
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