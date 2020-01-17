Haftalık Bağımsız Gazete 17 Ocak 2020
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Avm’de kitap günleri

Acıbadem’deki Akasya AVM, 17-19 Ocak tarihleri arasında Kitap Festivali düzenliyor

Avm’de kitap günleri
GazeteKadıköy

En sevilen klasiklerden, en çok satan yerli ve yabancı birçok eseri birarada bulabilme fırsatı sunacak olan ücretsiz festivalde, imza günleri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri de var. Kırmızı Kedi Kitabevi iş birliği ile gerçekleşecek festivalde, romanlardan kişisel gelişim kitaplarına, şiirler ve mektuplardan eğitime kadar tüm kitap türleri yer alacak.

18 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te akademisyen-yazar İlber Ortaylı Kırmızı Kedi Kitabevi’nde hayranları ile buluşacak. Aynı zamanda oyuncu ve yazar Melis İşiten de zemin katta saat 14.00’da sevenleri ile bir araya gelecek. 19 Ocak Pazar günü saat 16.00 ila 17.30 arasında Astrolog Zeynep Turan, ‘2020 Şifreleri Çözüyor’ başlıklı söyleşisi ile astroloji severlerin merak ettiklerini açıklayacak.

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