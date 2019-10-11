Attila İlhan, vefatının 14. yılında anıldı 

Kadıköy Belediyesi ve Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen gecede, Attila İlhan şiirlerle anıldı

Şair ve yazar Attila İlhan, vefatının 14. yılında Kadıköy Belediyesi ve Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen törenle anıldı. Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, İlhan'ın hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyonla başladı.

Zeynep Oral’ın konuşmasıyla devam eden gecede Kerem Alışık ve Şenay Gürler, İlhan'ın şiirlerini okudu. Program, Ferhat Göçer'in müzik dinletisiyle sona erdi.

"TEMELİ BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK”

Attilâ İlhan’ın eserlerinde özgürlük ve bağımsızlık temalarının temel teşkil ettiğini söyleyen PEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Oral, törende yaptığı konuşmada, Attila İlhan'la 1970'li yıllarda tanıştığını belirterek, "Attila İlhan deyince içimi hüzünlü bir gülümseme kaplıyor. Çok güzel bir insandı. Onunla sohbet ettiğiniz vakit mutlaka ve mutlaka yeni bir şeyler öğreniyordunuz." ifadelerini kullandı.

Oral, İlhan'ın geleneksel halk şiiri, divan edebiyatı ve dünya edebiyatından bir bileşime ulaşan şiirleriyle kendi kuşağını aşka aşık ettiğini söyledi. İlhan'ın kent şiirini yazdığını da aktaran Zeynep Oral, roman, hikaye, deneme ve şiir gibi bütün türlerde kenti ve kentlileri anlattığını dile getirdi.

DİMDİK AYAKTA...

Anma programında Attilâ İlhan’ın hayatından kısa kesitler de sunuldu. Gösterilen kesitlerde, Attilâ İlhan yaşadığı travmaların düşünce hayatını şekillendirdiğini ve bu durumu iyi yönettiğini, yaşanan acılar karşısında dimdik ayakta kaldığını anlattı. Gösterilen kesitler izleyicilere duygusal anlar yaşatırken, İlhan'ın konuşmaları uzun alkışlarla karşılandı.

“PİYANO EŞLİĞİNDE ŞİİR KEYFİ”

11. Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon yarışmasında birinci olan Ebru Ayyıldız da Attila İlhan'ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat anlayışına yönelik bir konuşma yaptı. Kerem Alışık ve Şenay Gürler, İlhan'ın "Ben Sana Mecburum", "Korkarım", "Üçüncü Şahsın Şiiri", "An Gelir" gibi sevilen şiirlerini piyano eşliğinde yorumladı.

Program, Ferhat Göçer'in müzik dinletisiyle sona erdi.