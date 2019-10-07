Attilâ CKM'de anılacak

Şair, yazar, senarist, düşünür Attilâ İlhan, 14’üncü ölüm yıldönümünde 10 Ekim Perşembe saat 20:00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde(CKM) düzenlenecek etkinlikle anılacak

Kadıköy Belediyesi ve Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek etkinlikte Attilâ İlhan şiirlerini sanatçılar Kerem Alışık ve Şenay Gürler seslendirecek. Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve PEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Oral ile 11’inci Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon yarışmasında birinci olan Ebru Ayyıldız, Attilâ İlhan’ın çok yönlülüğüne, fikir yapısına ve sanat anlayışına yönelik birer konuşma yapacak. Etkinlikte İlhan’ın hayatından ve fikirlerinden kesitler içeren video gösterim de yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik Ferhat Göçer’in müzik dinletisi ile son bulacak.