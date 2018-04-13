AST’ın doğuşu kitap oldu

Ankara Sanat Tiyatrosu 50+1. Yıl Sempozyumu notları Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitaplaştırıldı

“Tarihöncesinden Ortaçağ’a Kadıköy Arkeolojisi” adlı ilk kitabından sonra, Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’nın (KBKY) ikinci kitabı da Mart 2018’de yayımlandı. 24 Mayıs 2014’te TESAK’ta düzenlenen ilk etkinlik olan Ankara Sanat Tiyatrosu Sempozyumu’nun bildiri ve katkılarından oluşan “Ankara Sanat Tiyatrosu 50+1. Yıl Sempozyumu - 1960’lar Ortamında AST’ın Doğuşu ve Türk Tiyatro Hayatındaki Rolü” adlı yayında Türk tiyatro hayatının önemli isimleri yer alıyor. Prof Dr. İlber Ortaylı’nın Sempozyum Açış Konuşması ile başlayan “Ankara Sanat Tiyatrosu 50+1. Yıl Sempozyumu” kitabında Prof. Dr. Özdemir Nutku, Ömer Atilâ Sav, Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Demir Özlü ve Seçkin Selvi bildirileriyle yer alırken gazeteci ve yayıncı Hayati Asılyazıcı, sahne tasarımcıları Osman Şengezer ve Yücel Tanyeri ile oyuncular Salih Kalyon, Rutkay Aziz, Altan Erkekli, Mahir İpek ve Şebnem Gürsoy da sempozyuma ve dolayısıyla kitaba katkıda bulundu.

İLK ALTERNATİF TİYATRO: AST

Türkiye’nin ilk “alternatif” tiyatrosu da diyebileceğimiz Ankara Sanat Tiyatrosu, 6 Aralık 1963’te, Kızılay Ihlamur Sokak’ta Asaf Çiyiltepe ve Güner Sümer tarafından kuruldu. İlk oyun, 1963 Ekim ayında sahneye konan, Ferit Edgü’nün Fransızca’dan çevirdiği Samuel Beckett’in “Godot’yu Beklerken” adlı oyunuydu. 1963’ten günümüze dek, pek çok yerli yapıt dünya prömiyerini yaptı, pek çok önemli yabancı oyunu Türkiye’de ilk kez sahnelendi ve kolektif çalışmaya dayalı bir yönetmen tiyatrosu olma özelliğini iniş çıkışlara rağmen başarıyla sürdürdü.

Prof. Dr. Ayşegül Yüksel’in belirttiği gibi, Ankara Sanat Tiyatrosu ile “genç ve yaşlı binlerce seyirci, ülkemize girmemiş, sokulmamış, varlığı duyurulmamış bir tiyatro anlayışını benimseyecek, ‘yalnız duygunun (...) değil, aynı zamanda aklın, direnmenin, insan haklarının’ yüceltildiği bir tiyatronun izleyicisi olacaktı. (...) 1963’ten 1990’lara uzanan yüz dolayında yapım boyunca Ankara Sanat Tiyatrosu seyircisini besledi, seyircisiyle beslendi. Üç temel özelliğini hiç yitirmedi diyebiliriz: Kapısını yerli yazarlara açık tutmak, deneysel yapıtlara kucak açmak ve yapımları topluluğun dışındaki başka sanatçıların katkısıyla zenginleştirmek.”

Kadıköy Belediyesi, benimsediği kültür hizmeti anlayışı çerçevesinde kültür merkezlerinde gerçekleşen bilimsel ve kültürel toplantı metinlerini Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları çatısı altında yayımlamaya devam edecek.

KBKY’nin yayımladığı kitapların çeşitli platformlarda internet satışı bulunduğu gibi, kitabevi satışı için yetkili dağıtım firması da Emek Kitap olarak belirlendi.