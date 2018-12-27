Asırlık dergiden genç ödüller

Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yayını Varlık Dergisi’nin “Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödül Töreni” TESAK’ta gerçekleşti

Usta edebiyatçı Yaşar Nabi Nayır’ın kurucusu olduğu, Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yayını Varlık Dergisi’nin “Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Töreni” 23 Aralık Pazar günü Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde gerçekleşti.

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nde bu yıl şiir ödülü “Olmasını İstediğimiz Bir Park” ile Enver Ali Akova’ya, öykü ödülü ise “Önce Dağlar Kar Tutacak” ile Semih Öztürk’e verildi. Şiirde Eren Kolcuoğlu, öyküde ise Elif Erdoğan ile Serkan Kaya dikkate değer bulundu.

“EN UZUN SOLUKLU ÖDÜL”

Tören öncesinde ise Mehmet Erte, Alphan Akgül, Gamze Arslan ve Nazlı Karabıyıkoğlu’nun katılımıyla “85. Yılında Varlık ve Genç Edebiyat” adlı bir söyleşi düzenlendi. 2000 yılında şiir ödülünün sahibi olan Alphan Akgül, Varlık’ın Cumhuriyetin kurucu figürleriyle eşdeğer olduğunu ve gençlik, dinamizm, yenilikçilik fikirlerini sayfalarında tutmaya çalıştıklarını dile getirdi. Gamze Arslan, ödülün yazara kattığı sorumluluklara değinirken, Nazlı Karabıyıkoğlu ise dergi tarihinde yer bulan kadın yazar ve şairlere dikkat çekerek, “Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün buradaysam onlar sayesinde” dedi.

Varlık Dergisi ve Yayınları’ndan Mehmet Erte ödülün yazarlık yolunun başındaki isimlere verildiğini hatırlatarak “Behçet Necatigil Şiir Ödülü ya da Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi belli yere varmış ödüllerin elbette bir anlamı var. Bunu yadsıyamayız. Ama daha yolun başındakilere verildiği için bizim ödülümüzü ayrı bir yere koyuyorum. 28 yıl kesintisiz verilmiş. 91’de başlıyor ama 80’li yıllarda da verildiğini görüyoruz. Türk edebiyatında sadece gençlere verilen en uzun soluklu ödül” dedi.