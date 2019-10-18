Arjantin’den “Gözlerindeki Sır”

Kadıköy Belediyesi, Arjantin Konsolosluğu ortaklığı ile Arjantin sinemasından çeşitli örnekleri, ekim ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor

21 Ekim’de gösterilecek film ise vizyona girdiğinde büyük beğeni toplamış, bol ödüllü “Gözlerindeki Sır”. Filmin konusu kısaca şöyle:

Yıllarca sorgu müfettişliği yapan Benjamin Esposito, görevini bırakarak inzivaya çekilmeye karar vermiştir. Bu süreçte, görev yaptığı süre boyunca kendisini oldukça etkileyen bir vakayı kaleme alıp romana çevirmeyi planlamaktadır. Yaklaşık otuz yıl önce işlenen tecavüz ve cinayet vakasıyla ilgili detayları yeniden hatırlamaya başlayınca, tekrar bu dava üzerinde çalışmaya karar verir. Belgeleri yeniden inceleyebilmek için ilk adım eski çalıştığı yere geri dönmektir. Esposito için bu süreç adaletin ve vicdan kavramının acı gerçeklerinin su yüzüne çıktığı bir yolculuğa dönüşür.

Gözlerindeki Sır, 21 Ekim Pazartesi 20.00’de Yel değirmeni Sanat’ta ücretsiz olarak izlenebilir.