Haftalık Bağımsız Gazete 18 Ekim 2019
Yaşam
Yiyoruz ama besleniyor muyuz?
Yiyoruz ama besleniyor muyuz?
Kültür Sanat
İstanbul Kitap Fuarı programı açıklandı
İstanbul Kitap Fuarı programı açıklandı
Gündem
Eylülde 37 kadın öldürüldü
Eylülde 37 kadın öldürüldü
Şehrin Kadıkeyfi
Boğaziçi’nden bi’ dünya film
Boğaziçi’nden bi’ dünya film

Arjantin’den “Gözlerindeki Sır”

Kadıköy Belediyesi, Arjantin Konsolosluğu ortaklığı ile Arjantin sinemasından çeşitli örnekleri, ekim ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor

Arjantin’den “Gözlerindeki Sır”
GazeteKadıköy

21 Ekim’de gösterilecek film ise vizyona girdiğinde büyük beğeni toplamış, bol ödüllü “Gözlerindeki Sır”. Filmin konusu kısaca şöyle:

Yıllarca sorgu müfettişliği yapan Benjamin Esposito, görevini bırakarak inzivaya çekilmeye karar vermiştir. Bu süreçte, görev yaptığı süre boyunca kendisini oldukça etkileyen bir vakayı kaleme alıp romana çevirmeyi planlamaktadır. Yaklaşık otuz yıl önce işlenen tecavüz ve cinayet vakasıyla ilgili detayları yeniden hatırlamaya başlayınca, tekrar bu dava üzerinde çalışmaya karar verir. Belgeleri yeniden inceleyebilmek için ilk adım eski çalıştığı yere geri dönmektir. Esposito için bu süreç adaletin ve vicdan kavramının acı gerçeklerinin su yüzüne çıktığı bir yolculuğa dönüşür.

Gözlerindeki Sır, 21 Ekim Pazartesi 20.00’de Yel değirmeni Sanat’ta ücretsiz olarak izlenebilir.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.