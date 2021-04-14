‘Apartman’daki sergi…

Kadıköy’deki bir apartmanda açılacak olan ‘Apartman’ isimli sergi, 23 sanatçının eserlerini buluşturacak

İstanbul’un kültür ve sanat hayatına alternatif bir sistem önerisinde bulunan, ayrıştırılmış çağdaş sanat ortamını birleştirmeyi amaçlayan “Apartman” sergisi, 27 Nisan - 14 Mayıs arasında Yeldeğirmeni’ndeki Apartman No.52’de sanatseverleri bekliyor.

Küratörlüğünü Lara Lakay ve Tuba Kocakaya’nın üstlendiği sergi, adını Türkçe’de ayırmak, parçalara, hisselere bölmek anlamına gelen ‘appartire’ kelimesinden alıyor. Sergide, farklı teknik ve materyallerle üretim yapan Ali Kanal, Z.Ayşe Hatipoğlu, Bedia Ekiz, Cansu Yıldıran, Cins, Dila Yumurtacı, Dinçer İşgel, Eşref Yıldırım, Gaye Su Akyol, Gökhan Deniz, Gökhan Deneç, Gökhun Baltacı, Güler Güçlü, Hakan Gürsoytrak, İris Ergül, Kıvılcım Güngörün, Leman Sevda Darıcıoğlu, Meltem Sarıkaya, Mustafa Horasan, Özgür Can Taşcı, Sevim Kaya, Tayfun Gülnar ve Zeynep Özkanca dahil olmak üzere 23 sanatçının yakın dönem eserleri ve sergiye özel ürettikleri yeni eserleri (resim, heykel, video, yerleştirme sanatı, performans sanatı, grafiti ve ses olmak üzere farklı tekniklerle üretilmiş) yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin destek sunduğu sergi, ‘farklı yeteneklere ve tarzlara sahip sanatçılar özerkleştirilmeden, kamusal alanda bir çatı altında nasıl bir araya gelebilir ve nasıl konumlanır’ gibi sorulara yanıt arıyor.

APARTMAN NEDİR?

20.yüzyılın başlarında, Haydarpaşa Garı’nın inşaatını üstlenen Alman mühendislerin, kendilerine konaklamak için lojman olarak yaptıkları düşünülen, giriş ve bodrum katı ile beraber 5 katlı, aydınlık, yüksek tavanlı dairelerin bulunduğu geniş bir apartman. Aynı dönemde Yeldeğirmeni, çokuluslu kalabalığı ile İstanbul’un ilk apartman semti olarak tarihe geçmiş ve dönemin sosyo ekonomik şartları neticesinde, semt bazıları için kalıcı bir ev, bazıları içinse Anadolu’ya devam edecekleri yolda, bir uğrak noktası olmuştu. Sanatın özgürlüğüne inanan ve İstanbul’un sanatçıya her zaman bir sergileme alanı sunduğu fikrine dayanan kamusal sanat projesi “Apartman” da bu apartmanda hayat buluyor.

Adres: Nemlizade Sok. No: 52 Yeldeğirmeni