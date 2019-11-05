Antalya’da Kadıköy izleri

Altın Portakal Film Festivali bu yıl özüne dönerek büyük ilgi topladı. Festivale Gazete Kadıköy de davetliydi

Bu yıl 56.sı yapılan, 26 Ekim’de başlayan ve 1 Kasım’a dek süren Antalya Altın Portakal Film Festivali sona erdi. “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşen festivalin kazananları belli oldu.

17 kategoride ödüllerin dağıtıldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Ali Özel’in “Bozkır” adlı filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dâhil olmak üzere toplam 11 ödül birden kazandı. Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” adlı filmi 3 ödül alırken, bu yıl ilki verilen Cahide Sonku Ödülü de “Kronoloji” ve “Küçük Şeyler” filmlerinin kurgucusu Selda Taşkın’ın oldu. Gecede En İyi Kısa Film Ödülü, Burcu Aykar’ın “Ablam” filmine, En İyi Belgesel Film Ödülü ise Şirin Bahar Demirel’in “Kadınlar Ülkesi”ne verilirken, Uluslararası yarışmada En İyi Film, Japon yönetmen Joe Odagiri’nin yönettiği “Zaman Her Şeyi Siler” seçildi.

26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ANSET tarafından gerçekleştirilen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 29 ülke ve 69 yönetmenden toplam 66 film gösterildi ve bine yakın konuk ağırlandı.

Gazete Kadıköy’ün de davetli olduğu festivale, Kadıköy’den katılan pek çok oyuncu ve yönetmen oldu. Örneğin Kadıköylü oyuncu, Entropi Sahne’nin kurucusu Yurdaer Okur, yönetmen Leyla Yılmaz’ın filmi ‘Bilmemek’te başroldeydi. Film, Antalyalı sinemaseverlerin oylarıyla İzleyici Ödülü’nü aldı.

Yine Kadıköylü oyuncu Serdar Orçin de Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’ filminde rol alıyordu. Festivalde ayrıca, çekimlerinin bir kısmı Moda’da yapılan, Ali Aydın’ın filmi “Kronoloji” de gösterildi. En İyi Sanat Yönetmeni ödülü bu filmle Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven’e verildi.