Haftalık Bağımsız Gazete 17 Mart 2018
Kente Kadıköy'den Bak
“Yereli Yönetmek” seminerleri
“Yereli Yönetmek” seminerleri
Kültür Sanat
Besteciler final konserinde
Besteciler final konserinde
Yaşam
“Bana karşılıksız sevgiyi öğretti”
“Bana karşılıksız sevgiyi öğretti”
Şehrin Kadıkeyfi
Yolu sinemadan geçenlere davet…
Yolu sinemadan geçenlere davet…

Anne ve Bebek’ten sergi

Anne ve Bebek’ten sergi
GazeteKadıköy

1993 yılında kurulan ve o yıldan bu yana topluma, doktorlara, hemşirelere yönelik eğitim programları düzenleyen, yeni doğan ünitelerine ait alt yapıların iyileştirilmesi, hastanelerin ihtiyacı olan cihaz temini, anne ve bebekle ilgili bilimsel çalışmalara destek verilmesi ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturulması konularını misyon edinen Anne ve Bebek Sağlığı

Vakfı, kuruluşunun 25. yılını bir sergiyle kutluyor.

Vakıf Sosyal Komite Ressamları, Onursal Başkan  Prof. Müyesser Tuncer, Işık Okşan, Ayşen Can, Betül Yalçın, İffet Tezgör, Birsen Özhan, Yücel Erener  tarafından hazırlanan 35. Resim Sergisi 24 Mart Cumartesi 14.00’te Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi  Performans1 Katı’nda  açılacak.

Sergiden elde edilen gelir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi adına Radiometer ABL 90 Flex Kangazı sarf malzemesi alımı için kullanılacak. Sergi 24-30 Mart 2018 tarihleri arasında görülebilir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.