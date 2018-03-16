Anne ve Bebek’ten sergi

1993 yılında kurulan ve o yıldan bu yana topluma, doktorlara, hemşirelere yönelik eğitim programları düzenleyen, yeni doğan ünitelerine ait alt yapıların iyileştirilmesi, hastanelerin ihtiyacı olan cihaz temini, anne ve bebekle ilgili bilimsel çalışmalara destek verilmesi ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturulması konularını misyon edinen Anne ve Bebek Sağlığı

Vakfı, kuruluşunun 25. yılını bir sergiyle kutluyor.

Vakıf Sosyal Komite Ressamları, Onursal Başkan Prof. Müyesser Tuncer, Işık Okşan, Ayşen Can, Betül Yalçın, İffet Tezgör, Birsen Özhan, Yücel Erener tarafından hazırlanan 35. Resim Sergisi 24 Mart Cumartesi 14.00’te Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Performans1 Katı’nda açılacak.

Sergiden elde edilen gelir, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi adına Radiometer ABL 90 Flex Kangazı sarf malzemesi alımı için kullanılacak. Sergi 24-30 Mart 2018 tarihleri arasında görülebilir.