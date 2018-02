Ankaralı grup, Kadıköy'e geliyor

“Kötü Şeyler” adlı yeni albümüyle büyük beğeni toplayan Son Feci Bisiklet, Kadıköy’de konser verecek. Ankaralı grubun konser turnesi yeni yılın ilk çeyreğinde de devam ediyor. Grup, 23 Şubat’ta Akasya Kültür Sanat Merkezi’nde sahneye çıkacak.

Grup “Galiba Sevmiyorlar” şarkısına da klip çekti. Sony Music etiketiyle çıkan “Kötü Şeyler” albümüyle birlikte başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden konser turnesinden görüntülerin yer aldığı klipte, aynı zamanda yolculuk, kulis ve sahne görüntüleri de izleyiciyle buluşuyor.

ANKARA ÇIKIŞLI INDIE GRUBU

Son Feci Bisiklet, 2011 yazında Arda Kemirgent (vokal, gitar) ve Can Sürmen (davul) tarafından Ankara’da kuruldu. Sanılanın aksine bisiklet sporuyla bir ilgisi bulunmayan ikili, grubun ilk 6 şarkısını kaydedip Son Feci EP adı altında dinleyiciye sundu. Şarkılara gösterilen ilgiden hoşnut olan ikili, gruba Efe Güner (bas gitar) ve Erkin Sağsen’i (gitar) katıp ilk konserini Ankara’nın Manhattan’ında verdi. Aynı dönemde Babajim Stüdyosu’nun düzenlediği 2. Be the Band yarışmasında ilk 10 grup arasına girmeyi başaran ve Roxy Müzik Ödüllerinde finale kalan Son Feci Bisiklet; 2012’yi beste çalışmaları ve çeşitli konserlerle süsledi. Bu dönemde grupta bir oyuncu değişikliğine gidildi ve basgitara Efe Güner’in yerine Ozan Özgül geldi. Bu değişiklikten sonra 2 yeni single çıkaran grup, son olarak Bu Kız isimli single’ını yayınladı ve konser trafiğini yoğunlaştırdı. Son yıllarda durdurulamayan bir furya olarak büyüyen enteresan isimli grup kategorisinin en sevilenlerinden biri oldu. Yükselişe geçen yerli alternatif sahnenin başrol oyuncularından birine dönüştü. 2015’te yayımladığı ilk uzunçalar ‘Vesaire’nin ardından pek çok festival ve sahnede yer aldı.